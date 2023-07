Beobank verhoogte rente op spaarrekeningen vanaf 1 augustus

Voor de klassieke spaarrekening gaat de basisrentevoet van 0,30 procent naar 0,45 procent. De getrouwheidspremie op die rekening springt van 0,10 procent naar 0,45 procent.

De basisrente op de Jongerenspaarrekening blijft 0,25 procent, maar de getrouwheidspremie van stijgt naar 0,75 procent komende van 0,25 procent. Dezelfde cijfers gelden voor de Fidelity Plus-rekening.

Voor de spaarrekeningen Step Up gaat de basisrente omhoog naar 0,40 procent en de getrouwheidspremie naar 1,10 procent.

Save Plus

De relatief nieuwe gereglementeerde spaarrekening Save Plus tenslotte verhoogt eveneens de rentevoeten: indien het saldo na storting gelijk is aan of hoger is dan 50.000 euro gaat de basisrente naar van 0,25 naar 0,40 procent en de getrouwheidspremie van 0,80 naar 1,10 procent. Indien het saldo na storting lager is dan 50.000 euro gaat de basisrente ook van 0,25 naar 0,40 procent en stijgt de getrouwheidspremie van 0,40 naar 0,50 procent.

Ter info: het tarief van de basisrente kan elke dag worden gewijzigd, dat van de getrouwheidspremie ligt meteen voor twaalf maanden vast. (Belga)

