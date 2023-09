Kan je binnenkort in Hanoi of Ho Chi Minh City een Jonagold appel of Conference peer uit Vlaanderen kopen? De Belgische en Vlaamse fruitorganisaties tasten alvast volop de mogelijkheden af. Bij groente- en fruitveiling BelOrta klinkt er ambitie en zien ze voor appels zelfs mogelijkheden voor het lopende oogstseizoen. “Ik hoop dat we in de loop van de volgende maanden iets kunnen realiseren”, zegt Didier Lepoutre van BelOrta. “Twee of drie containers per maand zou fantastisch zijn”. Daarnaast wil BelOrta ook graag met de Conference peer voet aan grond krijgen in het Zuidoost-Aziatische land.

Momenteel ligt er geen of quasi geen hard fruit van bij ons in de Vietnamese winkelrekken. De meeste appels komen uit Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika en de peren onder meer uit Zuid-Korea, maar die peren zien er heel anders uit dan onze Conference peer. “Mensen moeten soms wennen aan de Conference peer. Dat hebben we ook gezien in onder meer China en Rusland. De bronze of bruine kleurschakering van de Conference peer associeert men met overrijp fruit”, zegt Gert Van Causenbroeck, exportmanager bij VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.

Didier Lepoutre van BelOrta gelooft alvast dat er in Vietnam een markt is voor de Conference peer. “We zitten met die peer nu tien jaar in China. Het begin was moeilijk, maar het is een kwestie van volhouden. Daarna is het sterk gegroeid. Het is zelfs zo dat het moeilijk wordt om in te vullen wat ze dit seizoen vragen”, aldus Lepoutre.

Wat appels betreft, ziet BelOrta mogelijkheden op vrij korte termijn. “Nu voeren ze appels in uit Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, maar Europa zien ze toch als een stapje hoger. Ze houden van zoete, crunchy appels. Onze Gala, Braeburn of Jonagold zou hier perfect passen”, zegt Lepoutre. Op welke termijn? “Ik hoop dat we dat de loop van de volgende maanden iets kunnen realiseren”, klinkt het ambitieus. Op welke volumes mikt men dan? “Als we kunnen beginnen met 1 container per week of om de twee weken. Twee of drie containers per maand zou fantastisch zijn”, dixit Lepoutre.

Vleesexport

Wat (varkens)vlees en pluimvee betreft, is er al wat ervaring met export naar Vietnam. Zo kende de Belgische export van varkensvlees doorheen de jaren een stijgende tendens met volumes boven 7.000 ton, al was er in 2021 en 2022 een terugval als gevolg van de pandemie en een tijdelijk exportverbod.

Er zit volgens VLAM ook een duurzaam element aan de vleesexport naar Vietnam. “Ons varkensvlees is voornamelijk populair voor de producten die in West-Europese landen niet geconsumeerd wordt, denk bijvoorbeeld aan oren, poten en snuiten. Die worden hier als een delicatesse beschouwd”, aldus Gert Van Causenbroeck van VLAM. Met de stijgende levensstandaard in Vietnam neemt ook de vraag naar dierlijke proteïnen toe. “Dat is een tendens die je overal ziet. Bij een groeiende middenklasse zie je dat meer mensen overschakelen op vlees, terwijl je bij ons en in West-Europa een daling ziet van de vleesconsumptie”.

Handelsmissie

Met Bens en Debra Meat nemen twee ervaren exporteurs van vers en bevroren varkensvlees deel aan de economische missie van Vlaams minister-president Jan Jambon in Vietnam. Bens werkte tot nog toe met traders, maar wil nu rechtstreeks te verkopen op de Vietnamese markt om de marges te vergroten, legt directeur Maurits Vanden Avenne uit. Hij bevestigt ook dat er in Vietnam en bij uitbreiding Zuidoost-Azië een groeiende vraag is naar producten die niet verkocht kunnen worden in de Belgische of Europese markt. “Het gaat dan bijvoorbeeld om het diafragma, de tong, het hart en bepaalde beenderproducten”, zegt Vanden Avenne.

Debra Meat uit Tielt verkoopt sinds enkele jaren rechtstreeks op de Vietnamese markt, legt saleseverantwoordelijke Jie Zhou uit. “Op die manier hebben we ons aanbod beter kunnen afstemmen op de vraag van de klant. Zo hebben we ons aanbod van varkensoren aangepast”, zegt Zhou. Debra Meat exporteert elke maand 200 tot 400 ton varkensvlees naar Vietnam.

Pluimvee

Dit jaar mag de economische groei van Vietnam dan een kleine dip gekend hebben, met ook wat ongerustheid op de vleesmarkt, op de langere termijn verwacht ook Debra Meat een stijgende vraag in Vietnam. “We are here to stay”, besluit Zhou.

Wat pluimvee betreft, is de export naar Vietnam volgens VLAM “eerder schommelend”. “Er is ook een ruim binnenlands aanbod en het is niet de bedoeling om in concurrentie te gaan met de lokale boeren”, zegt Gert Van Causenbroeck. In 2022 ging het om zowat 500 ton. België is daarmee eerder een kleine EU-speler met een aandeel van 2,2 procent. Kipco Damaco, de huidige Leeuw van de Export in Vlaanderen, neemt deel aan deze missie als vertegenwoordiger van de pluimvee-sector.

