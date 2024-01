Belg gelooft steeds minder in de elektrische wagen

Stress om het beperkte rijbereik, de hoge kostprijs, de lange oplaadtijd en het gebrek aan laadpalen… De weerstand bij de Belg tegen de elektrische wagen wordt jaar na jaar groter, zo blijkt uit een mobiliteitsenquête van BNP Paribas Fortis.

Jaarlijks peilt de bank hoe de modale Belg omgaat met mobiliteit. De meest opmerkelijke vaststelling is dat de Belg het verhaal van de elektrische wagen totaal ongeloofwaardig acht. Slechts 37 procent van de respondenten overweegt om tegen eind 2029 een elektrische of hybride wagen aan te schaffen. Maar het is vooral de dalende trend die relevant is. In 2022 dachten nog 47 procent die switch te maken en nog een jaar eerder was dat zelfs een meerderheid van 52 procent.

Bovendien neemt het aantal Belgen die zeggen nooit te zullen overschakelen op een elektrische wagen schrikbarend snel toe. Drie jaar geleden ging het om 29 procent van de bevolking, en in 2022 was dat al 35 procent. Vorig jaar verklaarde maar liefst 42 procent van de Belgen dat ze niet van een elektrische wagen moeten weten.

De weerstand tegen de elektrische auto is het hoogst bij de 55-jarigen, maar ze is bijna even hoog in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar. Ook daar zegt zowat de helft van de respondenten niet gewonnen te zijn voor de elektrische wagen, en hun aantal neemt toe. Regionale verschillen zijn er amper. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië neemt de bereidheid om over te schakelen op een elektrische wagen drastisch af. Enkel in Brussel is er een stijging.

Heel slechte beslissing

Dat het verhaal van de elektrische auto niet aanslaat bij de Belg blijkt ook uit andere resultaten van de enquête. Zo gelooft slechts één op drie Belgen dat het elektrisch voertuig de oplossing is die de verbrandingsmotor volledig zal vervangen. 66 procent van de Belgen noemt de beslissing van de Europese Unie om de productie en de verkoop van benzine- en dieselwagens in 2035 te verbieden een heel slechte beslissing.

De negatieve perceptie van elektrische wagens heeft in de eerste plaats te maken met het beperkte rijbereik. De modale Belg vindt dat er sprake moet zijn van minimaal 500 kilometer rij-autonomie, en dat is vaak niet het geval. Gebruikers van een elektrische bedrijfswagen klagen ook over de lange laadtijden. Voor particulieren is de hoge aankoopprijs de voornaamste drempel.

En toch zit de ‘duurzame’ wagen (elektrisch, plug-inhybride, hybride of waterstof) in de lift. 16 procent van de respondenten zegt al met dergelijke wagen te rijden. Dat is de helft meer dan in 2022. Alles samen vertegenwoordigen die wagens momenteel 40 procent van de inschrijvingen van nieuwe wagens. Die groei is in hoofdzaak toe te schrijven aan de bedrijfs- en salariswagens.

Dat bedrijven massaal overschakelen op elektrische wagens heeft dan weer alles te maken met de gunstige fiscaliteit en de toekomstige wettelijke verplichtingen. Particulieren die bewust voor een elektrische wagen kiezen, doen dat vooral omdat ze willen bijdragen aan een verbetering van de milieuproblemen. In het algemeen blijken bestuurders van elektrische wagens trouwens behoorlijk tevreden te zijn. Dat toont dat er een grote kloof bestaat tussen de perceptie en de realiteit.

Snel meer laadpalen nodig

Enkel over de beschikbaarheid van laadpalen is een grote meerderheid van de elektrische rijders ontevreden. “Een uitbreiding van de laadinfrastructuur is absoluut noodzakelijk”, zegt Nicolas De Vijlder, head of Beyond Banking bij BNP Paribas Fortis. “Op het vlak van snelle laadpalen heeft België vorig jaar een grote inhaalbeweging gemaakt en zijn we geëvolueerd van 800 naar 2.200 laadpalen in het publieke domein. Maar bij de trage laders was er maar een beperkte groei van 22.000 naar 40.000. Ter vergelijking: Nederland telt 3.300 snelladers en 140.000 trage laadpalen.”

De Vijlder beseft dat onze maatschappij voor een grote uitdaging staat om de bevolking te overtuigen om de switch te maken naar een duurzame auto. Hij denkt dat de introductie van goedkopere modellen en nieuwe subsidieregelingen zoals in Vlaanderen een verschil kunnen maken. Zelf wil de bank ook haar steentje bijdragen. Ter gelegenheid van de nieuwe autoshow in Brussel pakt ze vanaf 16 januari uit met verlaagde rentetarieven voor wie een krediet afsluit voor de aanschaf van een nieuwe of tweedehands ecowagen (minder dan 50g/km CO2-uitstoot).

