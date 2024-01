Lage temperaturen hebben een negatieve impact op de prestaties van elektrische wagens. Trends polste bij mobiliteitsexperts naar tips om de actieradius in koude wintermaanden te vergroten.

Bereikangst – de angst om hun reisdoel niet te halen – is nog altijd een van de belangrijkste redenen waarom consumenten afzien van de aankoop van een elektrische wagen. Het is een feit dat de meeste elektrische wagens met een volledig opgeladen batterij nog altijd niet dezelfde afstand kunnen afleggen als brandstofauto’s met een volle tank benzine of diesel.

Toch is die laadangst niet altijd gefundeerd: de Belg woont gemiddeld op 20 kilometer van zijn werkplek, en één op de drie landgenoten werkt minstens één dag per week thuis. Lange afstanden afleggen hoeft dus meestal niet. Bovendien groeit het aantal publiek toegankelijke laadpunten in Vlaanderen gestaag. Ook voor verre afstanden zitten bestuurders in principe veilig.

Vervelend is echter dat het rijbereik van een elektrische wagen afhangt van de weersomstandigheden. Volgens experts werkt een autobatterij het efficiëntst tussen 15 en 25 graden Celsius. Vrieskou in de winter, maar evengoed extreme hitte in de zomer, verkleinen de actieradius. Anders dan de lood-­zuurbatterij in een klassieke brandstofwagen zit in een elektrische auto een lithium-ionbatterij. Een chemisch proces – de uitwisseling van ionen en elektronen tussen de kathode en de anode – wekt stroom op. Door de vrieskou bewegen de ionen minder snel, waardoor de geleiding vertraagt en de werking van de batterij afneemt.

Volgens het Amerikaanse Recurrent vermindert het rijbereik van populaire elektrische wagens gemiddeld met ongeveer 30 procent in vriestemperaturen tegenover het bereik in ideale omstandigheden. De afname verschilt wel aanzienlijk naargelang het merk en het model.

1/ Kies de juiste wagen

Als u op het punt staat een elektrische wagen aan te schaffen, doet u er goed aan te opteren voor een model met een grote batterij. Dat is bepalend voor uw rijbereik. In de Electric Vehicle Database zien we dat er grote verschillen in actieradius zijn: van 135 kilometer (Renault Twingo Electric) tot 685 kilometer (Lucid Air Dream Edition R) kilometer. Wanneer u door­klikt op een specifieke wagen, ziet u de gegevens over de prestaties in koud weer.

Ook de oplaadtijd van de batterij neemt toe bij lage temperaturen. Opnieuw brengt de Electric Vehicle Database aanzienlijke verschillen aan het licht: snelladen doet een Hyundai Ioniq 6 Long Range 2WD tegen 1.290 kilometer per uur, terwijl een Lexus UX 300 slechts 170 kilometer haalt.

Overweeg eventueel een wagen die uitgerust is met een geïntegreerde warmtepomp. Die zorgt ervoor dat de batterij op de optimale bedrijfstemperatuur blijft. Bovendien gebruikt ze de restwarmte van de elektrische aandrijving, het batterijpakket en de buitenlucht om het interieur te verwarmen. Een warmtepomp kan het rijbereik met 10 à 20 procent opkrikken.

2/ Vermijd kou

Stal uw voertuig in de winter in een gesloten garage of parkeerruimte. Zo koelt de batterij niet te sterk af. Een moderne auto kunt u bovendien vaak voorverwarmen via een app of door een tijd in te stellen: zo brengt u de batterij op de ideale bedrijfstemperatuur tegen dat u vertrekt. Ideaal doet u dat wanneer de wagen nog aan de laadpaal hangt.

3/ Laad op met mate

Laad de wagen bij voorkeur op tussen 20 en 80 procent. Zo optimaliseert u de levensduur van de batterij.

4/ Ecorijden

Ecodriving is cruciaal om uw actieradius op peil te houden. Zwaar optrekken en afremmen vermijdt u het best. Door goed te anticiperen op de verkeerssituatie en voldoende afstand te houden kunt u makkelijker dezelfde snelheid aanhouden en de wagen laten uitbollen in plaats van te remmen. Ook cruisecontrol helpt om een constante snelheid aan te houden.

5/ Rijd niet te snel

Hoge snelheden zijn nefast voor uw rijbereik. Dat komt onder meer door de extra luchtweerstand. 130 kilometer per uur rijden in plaats van zich aan 120 kilometer te houden kan u tot 20 procent van het batterijverbruik kosten. Door uw routes slim te plannen, kunt u misschien snelwegen vermijden.

6/ Regeneratief remmen

Heel wat elektrische wagens kunnen hun batterij zelf opladen tijdens het afremmen op de elektromotor. Dat heet regeneratief remmen en gebeurt door het gaspedaal los te laten in de B-stand. De opgewekte energie verlengt de actieradius van de auto en ook de remmen verslijten minder snel. Vooral in de stad kan regeneratief remmen een verschil maken.

7/ Bespaar energie

Airconditioning en verwarming zijn energievreters. Gebruik ze dus spaarzaam. Stoel- en stuurverwarming zijn veel zuiniger dan het hele interieur conventioneel te verwarmen.

8/ Controleer de bandenspanning

Ook de bandenspanning heeft een impact op de afstand die uw elektrische auto kan afleggen. Banden die onvoldoende zijn opgepompt, hebben meer weerstand, wat leidt tot extra verbruik en vroegtijdige slijtage. Ook de rolweerstand van het bandentype speelt een rol. Een label geeft die in principe weer.

9/ Beperk uw lading

De actieradius hangt ook af van de lading die u vervoert: hoe meer gewicht in de auto, hoe meer energie nodig is om dat te verplaatsen. Vermijd dus dagenlang met een koffer vol oud papier rond te rijden voor u zich naar het containerpark begeeft.

10/ Vang niet te veel wind

Aerodynamica speelt ook een rol. Windvangers zoals bagagerekken, dakkoffers en fietsendragers vergroten de luchtweerstand en verhogen het energieverbruik. Haal ze dus meteen van uw wagen zodra u terug bent van uw skivakantie of mountainbiketocht. Een fiets op uw dak plaatsen leidt tot meer luchtweerstand dan wanneer u die aan de achterkant monteert.

11/ Houd de nieuwtjes in het oog

Onderzoekers van het Fraun­hofer Institute for Solar Energy Systems in Duitsland hebben een koetswerkfolie met fotovoltaïsche cellen ontwikkeld, die de actieradius gevoelig zou vergroten. De folie zou op termijn op de markt komen tegen 100 à 150 euro.