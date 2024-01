Chinezen krijgen tot 65 euro korting op de nieuwste iPhones. Dat is zeldzaam en het wijst erop dat Apple de vraag wil stimuleren. Met de terugkeer van het Chinese merk Huawei wordt een daling in Apples verkoop tot 30 procent voorspeld.

Stilzwijgend heeft Apple kortingen op de iPhones geïntroduceerd op zijn officiële Chinese website. De aanbieding loopt van 18 tot 21 januari, voorafgaand aan het winkelseizoen van Lunar New Year. Ze bedraagt grofweg 5 procent van de aankoopprijs van de nieuwe iPhone 15.

Chinese concurrentie

Het is niet toevallig dat Apple zijn laatste iPhones in de aanbieding plaatst, want drie factoren drukken de verkoop in China. Er is een groeiende voorkeur voor binnenlandse merken in de Chinese markt. Dat valt samen met de comeback van de fabrikant Huawei, weet Bloomberg.

Huawei rustte zijn recente Mate 60 Pro-smartphone uit met een processor van 7 nanometer van Chinese makelij. Die chipset is een stuk moderner en efficiënter dan mogelijk werd geacht als gevolg van de Amerikaanse handelssancties rond technologie. Uit onderzoek blijkt dat de chips zijn gebouwd door de Chinese chipmaker SMIC met de machines van het Nederlandse ASML.

Als derde factor speelt het verbod dat China oplegt aan overheidspersoneel om nog langer iPhones te gebruiken. Toen dat nieuws vorig jaar bekend raakte, duwde dat het Apple-aandeel in het rood.

’30 procent minder verkoop’

Jefferies was eerder al niet mild met zijn verwachting voor de Chinese verkoop van Apple. Volgens de investeringsbank lag die op jaarbasis tot 30 procent lager in de eerste week van 2024. Bovendien wordt nog meer druk verwacht op Apple in de rest van het jaar.

De verkoop van iPhones daalt al langer in China. Uit cijfers van het marktanalysebureau IDC over de verkoop in het derde kwartaal bleek dat Apple 4 procent lager eindigde op jaarbasis.

Apple zet ten slotte niet alleen de iPhone 15 in de aanbieding, maar er geldt ook korting op oudere generaties van de smartphone, op iPad-modellen, de Apple Watch, sommige AirPods-modellen en Mac-computers.

