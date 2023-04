West-Vlaamse Desotec groeit als actieve kool: ‘De weg naar wereldwijd marktleiderschap ligt volledig open’  

In mobiele filtersystemen met actieve kool is het West-Vlaamse milieutechnologiebedrijf Desotec top of mind in Europa. Door een miljoenenovername zet het nu ook voet aan de grond in Noord-Amerika. De weg naar een wereldwijd marktleiderschap ligt zo volledig open, stelt CEO Julie Santens. “Als je impact wilt hebben, is de wereld groter dan België of Europa alleen.”

Stel: je hebt een grote fabriek waar op vrijdagmiddag een explosie plaatsvindt. Je hele productiefaciliteit valt stil en kan pas worden heropgestart als de afvalstromen gezuiverd kunnen worden. Wat doe je dan? In het geval van een Pools bedrijf was dat het West-Vlaamse Desotec bellen. Voor die grote deal stelde het hele team de start van het weekend met plezier enkele uren uit, om een week later in Polen al een twintigtal filtersystemen te kunnen installeren.

Desotec is gespecialiseerd in mobiele filtersystemen met actieve kool. Klanten huren die installaties, die werken als een spons om verontreinigende deeltjes uit lucht, gas, water en andere vloeistoffen te isoleren en vast te houden. Eenmaal de spons verzadigd is, vervangt Desotec ze. In pyrolise-ovens wordt het afval geneutraliseerd en de kool geheractiveerd. Het circulaire model zorgt voor een minimum aan restafval.

Als het om zulke installaties gaat, is het West-Vlaamse milieutechnologiebedrijf top of mind in Europa. Dat de technologie heel beloftevol is, is ook Blackstone niet ontgaan. In 2021 werd de Amerikaanse investeringsreus meerderheidsaandeelhouder van Desotec. “Ik treed niet in detail, maar Blackstone is blij met onze resultaten. We overschrijden de verwachtingen ruimschoots”, zegt Julie Santens, die begin februari de functie van CFO inruilde voor die van CEO.

As a service

Nauwelijks twee weken nadat ze CEO werd, moest Santens een deal met Evoqua Water Technologies in goede banen leiden. Drie vestigingen van de Amerikaanse sectorgenoot in de staten Pennsylvania, Arizona en Californië komen in West-Vlaamse handen. Desotec zal er zijn Europese succesformule volgens het as-a-servicemodel introduceren. Dat moet het huidige systeem vervangen waarbij Amerikaanse klanten de filters aankopen en die vast installeren in het bedrijf. Mathias Meersseman, chief business development officer, zal de Amerikaanse tak leiden als US CEO. Aan de overname zou volgens de communicatie van het beursgenoteerde Evoqua een prijskaartje van ongeveer 100 miljoen dollar vasthangen.

“Die uitbreiding past in onze strategie om de planeet groener en mooier te maken”, zegt Santens. “Als je impact wilt hebben, is de wereld groter dan België of Europa alleen. We zijn trots dat we Europees marktleider zijn, maar verder groeien is noodzakelijk om onze impact te bestendigen.”

Behalve de overzeese overname heeft Desotec ook in Europa nog groeiplannen. In Roeselare zal op de huidige site nog een vijfde oven worden gebouwd, volgens de laatste technologische ontwikkelingen, maar dan is de ruimte wel op. Daarom heeft Desotec grond in Noord-Frankrijk gekocht, waar het op termijn vier ovens bouwt om aan de stijgende vraag te voldoen. Die zullen samen meer dan dubbel zoveel actieve kool kunnen verwerken als de ovens in Roeselare.

Circulaire oplossing

Dat Desotec de vraag ziet stijgen, komt deels door de proactieve benadering van de milieutechnologiegroep. Nieuwe regelgeving en nieuwe technologie doen nieuwe uitdagingen ontstaan. Zo gaat de productie en de recyclage van batterijen gepaard met veel lucht- en waterverontreiniging. Wereldwijd worden fabrieken gebouwd die zo snel mogelijk up and running moeten zijn. Bij de opstart zijn die producenten met zoveel nieuwe zaken bezig dat lucht- en waterverontreiniging niet noodzakelijk op hun radar staan.

“We zijn een marktmaker”, legt Santens uit. “We werken aan de bewustwording in nieuwe en groeiende sectoren. Ons belangrijkste doel is industriële spelers te ontzorgen. We presenteren een oplossing, zodat het bedrijf zich niets van zijn water-, lucht-, gas- of vloeistofafvalstromen hoeft aan te trekken. Bovendien garanderen wij dat de productieprocessen slechts heel kort worden onderbroken. In twintig minuten heeft onze chauffeur de filter vervangen en staat er een nieuwe filter in de plaats.”

De klanten zijn daar erg blij om. Door de reactivatie van de verzadigde actieve kool biedt Desotec bovendien een circulaire oplossing aan, waardoor ze zich ook een groen imago kunnen aanmeten. “De continue innovatie van onze producten is voor ons heel belangrijk”, benadrukt Santens. “Naast de op steenkool gebaseerde actieve kool zijn we continu op zoek naar hernieuwbare alternatieven zoals kokosschilfers of afvalhout.” Van alle actieve kool die het milieubedrijf terugneemt, kan nu 75 procent worden gereactiveerd om ze weer in omloop te brengen.

Op volle toeren

Toch kan Santens haar frustraties over de overige 25 procent niet verbergen. Die actieve kool wordt momenteel extern verwerkt. “Het gaat vooral om afvalstoffen met hoge concentraties zwavel, wat vaak voorkomt in biogascentrales. We kunnen die met de technologie in onze ovens niet reactiveren. Ik baal ervan die filters te zien vertrekken, omdat we ondertussen een technologie hebben ontwikkeld die de actieve kool met veel zwavel wél kan reactiveren. Die technologie zal worden geïntegreerd in de nieuwe oven in Roeselare, maar de bouw heeft vertraging opgelopen door allerlei vergunningsbetwistingen. We zijn rasondernemers en laten ons niet tegenhouden, maar het is jammer een technologie met zo’n positieve impact op het milieu niet eerder te kunnen implementeren.”

Geen wonder dus dat de afvalafdeling van het bedrijf dag in dag uit op volle toeren draait. Hoewel er Europese milieurichtlijnen zijn, zijn er op het nationale niveau verschillende afvalwetgevingen, soms zelfs regionale. “Het is een heel belangrijk team in onze onderneming”, zegt Santens. “Als er één afdeling is waar niemand zich ooit verveelt, dan is het wel daar. Hoewel dat eigenlijk voor de meeste afdelingen van Desotec geldt. Intellectueel en operationeel zal er de komende jaren nog veel veranderen. Dat maakt het werk hier juist zo fijn.”

Talent gezocht

Met de huidige capaciteit wordt in Roeselare nu jaarlijks 23.000 ton actieve kool gereactiveerd. Die hoeveelheid zal met de groeispurt van de komende jaren nog fors toenemen. “Wat mij betreft, staat er geen rem op onze groei”, zegt Santens. “Het is mijn taak op uitdagingen te anticiperen en ervoor te zorgen dat we voldoende snel kunnen schakelen.” Het mag duidelijk zijn dat de ambitie groot is. Maar tussen droom en daad staan meestal heel wat praktische bezwaren in de weg. Zoals de war on talent, die overal woedt.

Een bordje aan het onthaal belooft een bonus voor elke werknemer die een collega kan aanbrengen. “Talent aanwerven is de grootste uitdaging van het bedrijf”, zegt Santens. Met zijn Amerikaanse overname erbij zal Desotec meer dan 330 werknemers hebben. 250 daarvan werken in Europa. “Daarnaast hebben we een veertigtal vacatures. Dat zijn deels vervangingen, maar vooral extra werknemers om de groei op te vangen.” Het bedrijf werkt voor de aanwervingen samen met kantoren, maar het heeft ook twee inhouse recruiters, omdat het via de markt niet altijd snel genoeg gaat.

Core fund

Toen het investeringsfonds Blackstone Desotec overnam van zijn Zweedse sectorgenoot EQT, die overigens zelf ook weer mee instapte, werd het bedrijf in een core fund geplaatst. Dat is een fonds waar de investeerders met een langetermijnbril naar kijken.

Begin maart was Santens uitgenodigd op de CEO-conferentie van Blackstone in New York. In omzet is Desotec allicht een van de kleinste bedrijven in de portefeuille van de investeringsreus. Toch wist iedereen, tot het topmanagement toe, wat er in Roeselare gebeurt. De topvrouw is heel blij dat ze net als een externe kandidaat alle modules om tot CEO benoemd te worden, moest doorlopen. Het illustreert volgens haar de gedeelde normen en waarden van het bedrijf en zijn investeringspartner. Maar ook het geloof in de circulaire economie en de positieve bijdrage aan de planeet zijn een bindmiddel voor het geslaagde partnerschap. Desotec wordt ondersteund wanneer dat nodig is en heeft de nodige vrijheid als grenzen – letterlijk en figuurlijk – verlegd worden.

“Na twee jaar in Roeselare vroeg mijn echtgenoot of het al begon te wringen”, zegt Santens. “Ik houd van uitdagingen in mijn baan, maar bij Desotec volgen de veranderingen elkaar in sneltempo op, waardoor je je niet kunt vervelen en je continu zelf groeit. Werken in zo’n bedrijf, dat bovendien een enorme positieve impact heeft op onze planeet, wie wil dat nu niet?”

23 duizend ton actieve kool reactiveert Desotec jaarlijks.