‘Red het klimaat, red de vergunning’

Het West-Vlaamse Desotec is met zijn mobiele filtersystemen de Europese marktleider. De actieve kool die daarin gebruikt wordt, kan tot 75 procent geneutraliseerd en gereactiveerd worden. Zo is een grotendeels circulair systeem gecreëerd om afvalstromen van de industrie te zuiveren.

De overige 25 procent kan het milieutechnologiebedrijf nog niet zelf verwerken. Het heeft al enige tijd een technologie ontwikkeld om ook die resterende actieve kool te reactiveren, maar de bouw van die oven heeft vertraging opgelopen door vergunningsbetwistingen.

Burenprotesten zijn van alle tijden. Jaarlijks wordt ongeveer 10 procent van de goedgekeurde vergunningen in Vlaanderen alsnog aangevochten, of zowat 8.000 dossiers. Veelal gaat het om de toekenning van milieuvergunningen, waarbij de betwisters bomen, vleermuizen of wolven willen redden. Nu komen er ook protesten tegen windmolenparken, zonnepanelenvelden en afvalzuiverende fabrieken. Ja, we willen de wereld redden van de klimaatopwarming. Maar nee, dat mag niet in mijn achtertuin gebeuren.

Dat nimbysyndroom is de basis van veel burenprotesten en vergunningsbetwistingen. Iedereen heeft het recht voor zijn eigendom te vechten en zijn rechten te vrijwaren. Maar denk een volgende keer misschien ook eens aan de rechten van anderen, ook die in de toekomst. Onderzoek eens diepgaander waarvoor het vergunde zal dienen, alvorens op de betwisting van uw boze buurman in te tekenen. U wilt die windmolen of circulaire fabriek nu misschien niet in uw achtertuin. Maar uw kinderen en kleinkinderen zullen over dertig jaar blij zijn als de stijgende zeespiegel hun achtertuin niet heeft weggespoeld.