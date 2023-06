“Apple heeft onze industrie veranderd en geloofwaardigheid gegeven”, zegt Pieter Van Leugenhagen overtuigd. Hij is expert in virtual reality (VR), augmented reality (AR) en het metaverse. Apple lanceerde maandag zijn eerste mixed reality-bril, de Vision Pro. Verkopen dat soort headsets straks als zoete broodjes. En wat doen Apples concurrenten?

Virtual en augmented reality zijn niets nieuws. Meer dan tien jaar geleden bracht Oculus – nu een onderdeel van Meta – zijn Oculus Rift op de markt. Dat is een VR-headset die gebruikers virtuele omgevingen laat verkennen. Microsoft kondigde in 2016 dan weer zijn eerste AR-bril aan: de HoloLens. Daarmee zie je de echte wereld, maar met virtuele interfaces die om u heen verschijnen. Apple combineert die twee ideeën. Dat heet mixed reality (MR).

“Apple noemt zijn headset augmented reality, maar de industrie beschouwt de Vision Pro als mixed reality”, zegt Pieter Van Leugenhagen, medeoprichter van yondr, een bedrijf dat gespecialiseerd is in projecten rond AR, VR en het metaverse. “De Vision Pro kan iPhone-apps in je woonkamer projecteren, maar net zo goed tovert hij de realiteit volledig weg om alleen beelden te tonen, zoals in VR. Dat Apple het als augmented reality bestempelt, komt misschien omdat die term al bekender is bij de massa. Het valt ook op dat niemand tijdens de conferentie de term ‘virtual reality’ in de mond nam.” De technologie rond virtual reality is al het langst beschikbaar, in een brede waaier aan producten in verschillende prijsklassen, maar ze brak nooit echt door bij de massa. Dat kan verklaren waarom Apple de term ontwijkt.

Van Leugenhagen is ervan overtuigd dat de Vision Pro een gamechanger is in de markt van AR, VR en het metaverse. “Alleen al het feit dat Apple vijftien jaar onderzoek heeft gevoerd naar de technologie om nu een product te lanceren, geeft onze sector geloofwaardigheid. Spelers zoals Meta brengen al jarenlang VR-headsets uit, maar als je kijkt naar de bedrijfsovernames die Apple de voorbije jaren achter zijn naam heeft geschreven, dan merk je dat Apple dit evenlang heeft voorbereid.”



Meta: goedkoop alternatief

Hoewel de Visual Pro veelal bestaande technologieën gebruikt, is de mix van technologie die Apple gebruikt ongezien. “Wat de headset zo bijzonder maakt, zijn de kwalitatieve schermen, de krachtige M2-chipset – die uit de Mac-computers komt – en het ecosysteem dat enorm kan worden. De enige belangrijke concurrent in mixed reality is de nieuwe Quest 3 van Meta en die is geen match met zijn schermen en computerkracht. Meta heeft ook geen systeem waarbij je je ogen kunt gebruiken als aanwijzer voor de interface en je vingers om te klikken of te scrollen.”

Van Leugenhagen stelt dat Meta in principe een voorsprong op Apple heeft, omdat het al sinds 2012 VR-producten uitbrengt en samenwerkt met software- en game-ontwikkelaars. Maar toch heeft Apple de kaarten in handen om snel bij te benen. “Het is nu al mogelijk om iPhone-apps te openen op de Visual Pro en er is onder meer een samenwerking met Disney+ aangekondigd. Apple zal weinig nodig hebben om ontwikkelaars achter zijn product te scharen.”

De medeoprichter van yondr ziet in de producten van Meta wel een goedkoper alternatief voor de Visual Pro. “Meta heeft er goed aan gedaan zijn Quest 3 uitzonderlijk vroeg te presenteren, een week voor het Apple-evenement. Zo kan het meesurfen op de aandacht die de Visual Pro krijgt. De Quest 3 kost ook veel minder, 570 euro in vergelijking met de 3.499 dollar die Apple wil aanrekenen. Als consumenten minder willen betalen, komen ze automatisch bij de producten van Meta terecht. Meta staat ook in VR-gaming al sterk. In dat veld zie ik het bedrijf groeien op middellange termijn.”

De Meta Quest 3 werd een week geleden aangekondigd, terwijl een lancering in de herfst de gewoonte is bij Meta.

Samsung: grootste uitdager

De grootse uitdager van Apple kan uit de hoek van de Zuid-Koreaanse gigant Samsung komen, volgens Van Leugenhagen. Samsung bracht eerder VR-headsets uit, onder de naam Samsung Gear VR. “Het is een echte hardwarefabrikant, de grootste smartphonefabrikant ter wereld, die net als Apple een heel ecosysteem aan producten heeft. De link met Android is belangrijk en in het verleden werkte Samsung wel vaker samen met Google. Daarmee zal het ook ontwikkelaars aanspreken.” Er doen al langer geruchten de ronde over de lancering van een AR-bril van Samsung en het bedrijf teasede in het verleden al de komst van zo’n product.

We zagen vorig jaar ook al zo’n teaser bij Google tijdens de jaarlijkse Google I/O-ontwikkelaarsconferentie. In een video kregen we een veel compactere bril te zien in vergelijking met de Vision Pro, die aan een klassiek brillenmontuur doet denken. Op de brilglazen kan een interface worden geprojecteerd, zoals een vertaling van de uitleg van uw gesprekspartner. “Uiteindelijk willen we allemaal wel zo’n onopvallende AR-bril die er nauwelijks anders uitziet dan een brillenmontuur. Maar de realiteit wil dat de technologie nog niet klaar is voor een compactere vorm. Ik bezocht onlangs een grote beurs rond VR en AR en alle compacte, nieuwe producten die ik daar testte, waren teleurstellend. Ze maken te veel compromissen die een stevige headset zoals de Visual Pro niet hoeft te maken.”

Microsoft en Google: softwarespelers

In 2013 was er de Google Glass. Dat was een vroege versie van een augmentedreality-bril die nooit voor consumenten is gelanceerd. Het project verdween bij Google in de prullenbak, maar het prototype van een AR-bril dat Google vorig jaar liet zien aan ontwikkelaars, toont dat het nog steeds interesse heeft in augmented reality. “Google ontwikkelt de technologie om ervoor te zorgen dat het snel met zijn software kan anticiperen zodra andere bedrijven hardware op de markt brengen. Ik verwacht niet dat ze met eigen hardware een uitdager brengen voor de Apple Vision Pro”, stelt Pieter Van Leugenhagen.



Microsoft zit volgens de expert in hetzelfde straatje. Het bedrijf bracht in 2016 de HoloLens AR-headset uit, maar net als de Google Glass kwam die nooit in handen van consumenten. En hoewel de HoloLens een augmentedreality-versie bevatte van Microsoft Office, werd het ook geen b2b-succes. “Toch komen die investeringen van pas, want we konden al zien dat Microsoft Word en Excel een rol zullen spelen op de Apple Vision Pro. Microsoft sleutelt al jarenlang aan zo’n software voor zijn HoloLens. Microsoft-CEO Satya Nadella stond vorig jaar ook al bij een lanceringsvenement van Meta op het podium om aan te kondigen dat zijn kantoorsoftware naar Meta-headsets komt. Software blijft voor Microsoft de prioriteit.

Sterktes en bezwaren

De vraag die blijft welke plaats in de markt de mixedreality-headset van Apple straks inneemt. En komt er een moment waarop we allemaal een gelijkaardige headset in huis nemen? “In bepaalde bedrijfssectoren en in omgevingen waar samenwerking belangrijk is, kan de Vision Pro met zijn kwalitatieve scherm en de handige bediening via de ogen en handen een rol spelen. De headset zal je pc of laptop niet vervangen, maar dat hoeft ook niet. Ik vergelijk het met de plek die tablets opeisen naast computers.”

“Verder zie ik dit soort product ook goed scoren bij consumenten, want de headset heeft een hoge entertainmentwaarde: het is een ware bioscoopervaring op uw neus. Het succes bij consumenten zal vooral moeten komen van een goedkopere variant uit een toekomstige generatie. Het prijskaartje is een bezorgdheid, net als de batterij, die maar twee uur meegaat.”

En Van Leugenhagen ziet nog meer uitdagingen op Apples to-dolijst. “Je kan 3D-video’s maken met de headset, maar ik zie mij niet met mijn headset op mijn hoofd filmen als mijn kind de kaarsjes uitblaast van zijn verjaardagstaart. Maar los van de bezwaren twijfel ik er geen moment aan dat de beoogde 900.000 verkochte exemplaren de deur uitgaan.”

