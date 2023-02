Zelfrijdende Zoox-robotaxi doet eerste passagiersrit op de openbare weg

Zoox, een dochteronderneming van Amazon, heeft met een elektrische, zelfrijdende robotaxi voor het eerst passagiers vervoerd op de openbare weg. Het ging om een kilometerslange testrit met werknemers tussen de gebouwen van Zoox in Californië. Het elektrische autootje heeft geen stuurwiel of pedalen maar kan autonoom tot vier personen meenemen. En dit met een maximale snelheid van ruim 50 kilometer per uur. Zoox wil de robotaxi voor het grote publiek beschikbaar maken als het daar alle toestemmingen voor heeft.