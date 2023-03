Z-Nieuws 03/03/23: massaal boerenprotest verhoogt de druk op Vlaamse regering

3.000 tractoren palmen Brussel in, de voorlopige climax van het boerenprotest tegen strenge stikstofbeperkingen. Gouverneur Wunsch van de Nationale Bank stelt een gezonde arbeidsmarkt centraal. Inflatie weegt door op de resultaten van Roularta Media Group. Een heel ander beeld zien we in de financiële sector, met recordresultaten voor ‘staatsbank’ Belfius. Brussels Airlines hinkt achterop op moedergroep Lufthansa, maar belooft dit jaar winst, dus méér dan break-even. In het beursgesprek maakt marktenstrateeg Philippe Gijsels de balans op van de financiële markten aan de hand van de tech-aandelen.