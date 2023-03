VS tracht vertrouwen in banksysteem te herstellen na val SVB en Signature Bank

De Amerikaanse regering geeft onbeperkte waarborgen op alle spaarrekeningen bij àlle Amerikaanse banken. En de centrale bank, de Federal Reserve, opent een loket met soepele noodkredieten voor banken in geldnood. Op die manier proberen de V.S. het vertrouwen in hun banksysteem te herstellen na het faillissement van de Silicon Valley Bank en Signature Bank. Zij werden het slachtoffer van de snel oplopende rente. De verwachting is dan ook dat de Federal Reserve even stopt met het verhogen van haar beleidsrente.