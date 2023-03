Het Turkse Big Chefs komt naar ons land. De brasserieketen is voornamelijk gekend in het Midden-Oosten en Turkije, en serveert gerechten van verschillende wereldkeukens. Maar in de vestiging op de Antwerpse Rooseveltplaats staan ook Belgische klassiekers op de kaart. En ook Brussel en Gent krijgen binnenkort een filiaal. De oprichtster schopte het begin dit jaar tot de Forbes “50 over 50”, de ranglijst van invloedrijkste personen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.