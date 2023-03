In haar jaarverslag over de Belgische economie legt de Nationale Bank de sterke veerkracht van onze arbeidsmarkt bloot. In het jaar waarin we een uitzonderlijke inflatiecrisis te slikken kregen, bleven de bedrijven toch massaal aanwerven. Waardoor we een economische crisis wisten te vermijden. Voorlopig toch. En precies daarom vindt gouverneur Wunsch dat een gezonde arbeidsmarkt alle aandacht verdient.