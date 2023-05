Krapte op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd veel talent dat onbenut blijft; dat probleem wil DUOday deels verhelpen. Op de DUOday vandaag konden meer dan 200 bedrijven in ons land kennismaken met de vaardigheden van werkzoekenden met een beperking of ondersteuningsnood. Statik in Leuven is één van die bedrijven, en Simone één van de werkzoekenden die er voor een dag aan de slag kon.