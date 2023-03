Aan de vooravond van de bouwbeurs Batibouw geeft ING haar vooruitzichten voor de sector. Dit jaar zal de bouwactiviteit met amper een halve procent toenemen, voorspelt de bankverzekeraar. Volgend jaar was dat nog met één procent. De stijgende rente en duurdere bouwmaterialen steken stokken in de wielen. Waardoor de sector pas in 2025 weer op het niveau van voor de pandemie zal zitten.