BEKIJK – Z-Nieuws: Buitenlandse investeerders hebben grote economische macht in Vlaanderen

Een nieuwe studie legt het enorme belang bloot van buitenlandse investeerders in de Vlaamse economie. Flanders Investment & Trade promoot onze defensie-industrie op het salon van Le Bourget, want daar liggen nu kansen. TUI neemt drie nieuwe vliegtuigen in gebruik, helemaal op maat van de omstreden luchthaven van Antwerpen. En AI kan enorme hulp zijn om events vlot te laten verlopen. Beursgesprek: de verhuurder van winkelvastgoed Retail Estates gooit zich op de Nederlandse markt, de Duitse fabrikant van laboratoriumuitrusting Sartorius stuurt een stevige winstwaarschuwing uit en de hypotheekrente in Groot-Brittannië staat op meer dan 6%. Danny Reweghs is onze gast.