Het loon is meer dan ooit de doorslaggevende factor om voor een job te kiezen. Dat komt door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. De “War for Talent”, weet u wel. Nieuwe recruten kunnen nu vaak betere voorwaarden afdwingen dan de bestaande werknemers. Meteen een bron van toekomstige conflicten op de werkvloer, zo waarschuwt recruteringsspecialist Robert Half in z’n Salarisgids 2024.