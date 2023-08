Morgen start de eerste editie van ‘Stories Unfold’. Een festival waarmee Toerisme Vlaanderen drie maanden lang onze kastelenerfgoed in de kijker willen zetten. Want Vlaanderen heeft wel degelijk een rijke collectie aan kastelen en landerijen. Maar daar moeten we het toeristische en zakelijke potentieel wel nog weten uit te halen. Daarbij moeten we zien op te boksen tegen de sterke concurrentie uit het buitenland, zoals de Loire-streek.