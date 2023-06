Er is weer bedrijvigheid op de scheepswerven van Luik en Andenne. Het laatste Belgische bedrijf actief in de scheepsbouw en reparatie is na een faillissement uit z’n as herrezen dankzij een Vlaamse investeerder uit Tienen. Met Batia Mosa wil hij volop inzetten op de vergroening van de scheepvaart en het groeiend succes van goederenvervoer via de binnenwateren.