BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 18 december

De bouw heeft er een lastig jaar opzitten. Vooral de woningbouw krijgt een ferme dreun te verwerken. En ook 2024 belooft moeilijk te worden. Bij ons in de studio zit Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van bouwfederatie Embuild. Aan de andere kant blijkt de Belgische economie goed stand te houden. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Bank. Ons bbp groeit sterker dan in de rest van de eurozone. En dat is vooral te danken aan de spectaculair gestegen bedrijfsinvesteringen, ondanks de hoge rente. De gouverneur van de Nationale Bank legt uit hoe de vork aan de steel zit. Bij Decathlon België dienen de vakbonden een strafklacht in tegen de sportketen en een aantal van zijn managers uit onvrede over het sociaal overleg. We kijken ook naar wat er buiten België gebeurt: oliereus BP laat zijn tankschepen voorlopig niet meer door de Rode Zee varen omdat dit te gevaarlijk is. De Belgische reder Euronav doet hetzelfde. We kijken hoe de olie- en gasprijzen reageren. In Z-Beurs houdt Danny Reweghs de aandelen van VGP, Mithra en Vodophone tegen het licht.