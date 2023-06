BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws donderdag 29/06/23

De regering en Engie bereiken een akkoord over de levensduurverlenging van Doel 3 en Tihange 4, én over de kostprijs van het kernafval. Daan Killemaes, de hoofdeconoom van Trends, bekijkt dat nucleaire akkoord met een kritische blik. Hoogspanningsnetbeheerder Elia is blij dat de twee kernreactoren zullen kunnen bijspringen in de winters van 2025 en 2026. Maar hun levensduurverlenging is niet voldoende om de toenemende vraag naar elektriciteit op te vangen. Tegen 2034 loopt onze extra stroombehoefte op tot minstens 3,5 gigawatt! De inflatie in ons land zakt van 5,2% in mei tot 4,2% in juni. Dat is het laagste niveau sinds september 2021. President Biden probeert “Bidenomics”, zijn economisch beleid, verkocht te krijgen aan de kiezers, in de hoop op een herverkiezing. Ineos wil tot 56 banen schrappen in z’n fabriek in Doel. Dat is bijna 1 op de 3 jobs. Reden voor de reorganisatie zijn de moeilijke marktomstandigheden in de Europese chemiesector. En quota hebben meer vrouwen in de raden van bestuur geholpen, maar nog niet in de directiecomités. Van een genderevenwicht is zéker nog geen sprake. Tijd voor nieuwe quota, vindt de organisatie JUMP. / Z-Beurs met Erik Joly van ABN Amro over de kapitaalverhoging bij Home Invest, de belofte van stijgende winstmarges bij kledingreus H&M en betere vooruitzichten bij Renault dankzij een modellenoffensief.