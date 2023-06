Gent neemt als eerste stad in Vlaanderen zonnestroom af die geproduceerd is op het dak van een privébedrijf. Het gaat om een groot project, goed voor een productie van 7.000 megawattuur per jaar. Het wordt gefinancierd door Lemahieu, de houtimporteur die de panelen op zijn dak heeft liggen, én door burgers via de energiecoöperatie Beauvent