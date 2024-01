De Antwerpse start-up Unbox heeft een grote vis aan de haak geslagen: de Londense grootbank HSBC. Die pompt 8 miljoen euro in het jonge fintechbedrijf. Ook de federale overheidsmaatschappij SFPIM investeert: 4 miljoen euro. En eerder tankte het ook al geld bij KBC. Allemaal zien ze brood in de software van het bedrijf. En dan vooral in de filosofie erachter. Want die herdenkt de manier waarop we geld uitgeven.