BEKIJK – Grootste industriële installatie van parabolische spiegels staat in Turnhout

Europa’s grootste installatie met parabolische spiegels is officieel in gebruik genomen in Turnhout, bij de fabriek van Avery Dennison. De parabolische spiegels capteren de zonnewarmte, die de fabriek vervolgens gebruikt in haar droogprocessen. Het systeem levert warmte aan een vaste prijs. Dat is erg interessant sinds de oorlog in Oekraïne de aardgasprijs de hoogte heeft ingejaagd en vooral onvoorspelbaar heeft gemaakt.