BEKIJK – Carsten Brzeski over PMI industrie Duitsland: “Dramatisch!”

Het gaat van kwaad naar erger met de industrie in de eurozone. Dat valt af te leiden uit de PMI-index, gebaseerd op een peiling bij 3.000 industriële bedrijven. De lockdownperiodes tijdens corona even buiten beschouwing gelaten is die in juli naar zijn laagste niveau gezakt sinds de financiële crisis, nu 14 jaar geleden. De fors gedaalde vraag duwde de prijzen van de industriële goederen stevig naar beneden, aan het snelste tempo sinds 2009. Én ze begint nu ook de eerste barstjes te maken in de arbeidsmarkt.