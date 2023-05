Kwaliteitsvolle, smakelijke maaltijden serveren in de zorgsector is een grote uitdaging. Om dit proces te optimaliseren en de zorg voor senioren te verbeteren, brengt ILVO voor enkele woonzorgcentra in kaart wat hun bewoners per maaltijd consumeren en wat ze laten liggen. Dit moet leiden tot een toepassing die systematisch signaleert wanneer een bewoner te weinig eet. Het doel is een toestel en AI-toepassing te ontwikkelen die ondervoeding geautomatiseerd kunnen opsporen.