De landbouwsector en meer bepaald de veehouderij is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de stikstofuitstoot in Vlaanderen. Stikstof is schadelijk voor het milieu omdat het een invloed heeft op de vegetatie. Met oplossingen die het probleem bij de bron aanpakken wil ILVO de uitstoot in de veehouderij reduceren en de sector tegelijk vooruithelpen.