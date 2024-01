KBC schrapt gratis zichtrekening

Bank-verzekeraar KBC maakt een einde aan de gratis zichtrekening. Vanaf juli kost het basispakket (KBC-Basisrekening) 2 euro per maand, zo heeft KBC maandag aangekondigd. De rekening blijft wel nog gratis voor jongeren tot en met 24 jaar.

KBC biedt sinds 2014 een gratis KBC-Basisrekening en een betalende KBC-Plusrekening aan. De twee pakketten omvatten een zichtrekening en naargelang het pakket een aantal bijbehorende bankdiensten.

De bank-verzekeraar wijst erop dat het aanbod van de gratis rekening de voorbije jaren stelselmatig werd uitgebreid (met bijvoorbeeld debetkaart, kredietkaart, een aantal gratis geldopnemingen …), en dat de klanten steeds meer extra diensten en functies wensen te gebruiken.

KBC wil naar eigen zeggen aan die vraag tegemoetkomen, maar ‘om de uitgebreide dienstverlening op hetzelfde hoge niveau te kunnen blijven waarborgen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen die de klant geld en tijd besparen, past KBC het rekeningaanbod aan’, luidt het in een persbericht. Daarbij gaat de gratis basisrekening dus op de schop (vanaf 24 jaar).

Concreet zal de KBC-Basisrekening vanaf 1 juli 2 euro per maand kosten. De bijdrage voor de Plusrekening verhoogt in april al naar 3,75 euro per maand (in plaats van 3,25 euro). Beide rekeningen blijven gratis tot 24 jaar, en wie een KBC-Plusrekening heeft, behoudt de gratis Basisrekening (bij identiek dezelfde rekeninghouders).

‘De wijzigingen weerspiegelen de gestegen inflatie alsook de investeringen die KBC continu doet in innovatie, digitalisering, beveiliging en in de opvolging van de complexe en snel wijzigende reglementering’, stelt de bank-verzekeraar nog. De bank voegt toe dat de laatste prijsaanpassing van de KBC-Plusrekening dateert van 2021 en dat de Basisrekening sinds 2014 gratis was. De betrokken klanten krijgen in januari een melding van de prijsveranderingen. Zowat drie op de vier klanten kiezen voor een KBC-Plusrekening. Daarbij is bijvoorbeeld een tweede debetkaart mogelijk, betalen met Apple Pay …. Voor de KBC-Basisbankdienst en de universele bankdienst van KBC wijzigt er niets.