Verzekering voor elektrisch rijden zal duurder worden

De elektrificatie van het wagenpark blijft niet zonder gevolgen voor verzekeraars. Verschillende factoren zullen de premies opdrijven: van hogere aankoopprijzen en hogere reparatiekosten tot het risico op diefstal of brand.

De verkoop van elektrische wagens zal dit jaar naar verwachting met 35 procent stijgen, tot 14 miljoen. Tussen 2020 en 2022 steeg het marktaandeel van elektrische voertuigen in de autoverkoop van 4 naar 14 procent, en dit jaar zal dat percentage verder toenemen.

Die elektrische boom brengt voor verzekeraars een stijging van de kosten mee, meldt een recent rapport van het adviesbureau Square Management Belgium. De premies zullen stijgen.

Hogere aankoopprijs

De eerste factor die volgens Square Management Belgium de premies zal opdrijven, is de stijging van de aankoopprijzen. De catalogusprijs van een elektrische wagen ligt aanzienlijk hoger dan die van een model met een verbrandingsmotor. Zo is de elektrische Volkswagen Golf 40 procent duurder dan een model met een verbrandingsmotor. De elektrische Renault Mégane is 37 procent duurder dan het goedkoopste model met een verbrandingsmotor. In het hogere segment zijn de prijsverschillen minder groot. De BMW iX is bijvoorbeeld slechts 20 procent duurder dan de X5 SUV.

“Het uitrustingsniveau van een elektrisch of hybride voertuig is over het algemeen veel hoger dan dat van een model met een verbrandingsmotor”, zegt Geoffrey Laloux van Square Management Belgium. “Dan gaat het natuurlijk om batterijen, maar ook om geavanceerde apparatuur, zoals camera’s die veranderingen op de rijbaan detecteren of detectoren die waarschuwen wanneer een voertuig te dichtbij komt. En omdat die technologieën voortdurend evolueren, zijn de gemiddelde prijzen van elektrische wagens hoger.”

Maar, voegt de consultant eraan toe: “Dat prijsverschil zou op lange termijn kleiner moeten worden door de daling van de productiekosten van batterijen. Naarmate de concurrentie toeneemt en fabrikanten grotere schaalvoordelen realiseren, zal het verschil nog afnemen.”

Lees verder onder deze preview

Een ander fenomeen is het verdwijnen van kleine goedkope auto’s met een verbrandingsmotor. “We zien een verschuiving naar het hogere segment. Kleine modellen, zoals de VW Lupo, verdwijnen”, stelt Geoffrey Laloux. “Dat fenomeen werd versterkt tijdens de crisis die de productie- en levertijden verlengde. De fabrikanten gaven de voorkeur aan voertuigen uit het topsegment, zoals SUV’s. Ook dat drijft de kosten en de premies op.”

Hogere reparatiekosten

Niet alleen de aankoopprijs, ook de reparatiekosten liggen aanzienlijk hoger bij elektrische voertuigen, door de complexiteit en het technische niveau. “De gemiddelde herstellingskosten liggen hoger, zowel voor onderdelen, die gemiddeld duurder zijn, als voor arbeidskrachten, die gespecialiseerd en dus ook duurder zijn (15 tot 20%, nvdr)”, zegt Daniela Rizzo, hoofd schadeverzekeringen en lid van het directiecomité van Belfius Verzekeringen. “Daardoor vernauwt de reparatiemarkt tot dealers, die duurder zijn dan onafhankelijke garagehouders”, voegt Geoffrey Laloux eraan toe.

Nog slecht nieuws voor bestuurders is dat de logistiek van pechhulpdiensten ook compleet anders is voor elektrische voertuigen. “Wanneer die panne krijgen, zijn ze moeilijker te slepen: ze moeten met een kraan worden verwijderd en op een dieplader worden geplaatst”, legt Geoffrey Laloux uit. “Pechverhelpers rekenen die hogere kosten door.”

‘Wij hanteren geen prijsverschil tussen de twee categorieën voor voertuigen met identieke kenmerken. Maar het is niet uitgesloten dat dit op een dag wel het geval zal zijn’ Daniela Rizzo, Belfius Verzekeringen

Bovendien neemt het aantal schadeclaims waarbij elektrische voertuigen betrokken zijn toe. Uit een studie van de verzekeraar AXA blijkt dat elektrische auto’s 50 procent vaker bij ongevallen betrokken zijn dan modellen met een verbrandingsmotor. “De belangrijkste oorzaak is dat bestuurders niet voldoende zijn voorbereid op het rijden met een elektrische auto: het vermogen is direct beschikbaar, waardoor hij veel harder en sneller accelereert. Dat kan onervaren bestuurders verrassen”, legt Geoffrey Laloux uit.

“Maar de verzekeringspremie hangt niet zozeer af van het risico dat een bepaald type wagen meebrengt, als wel van factoren zoals het vermogen en de waarde van het voertuig”, stelt Daniela Rizzo. “Daarom hanteren wij geen prijsverschil tussen de twee categorieën voor voertuigen met identieke kenmerken. Maar het is niet uitgesloten dat dit op een dag wel het geval zal zijn.”

Nieuwe risico’s

Elektrische auto’s brengen niet alleen hogere algemene kosten mee. Door de technologie die ze aan boord hebben, wordt voor het berekenen van de premies rekening gehouden met nieuwe risico’s, zoals cybercriminaliteit en vandalisme. “Een nieuw risico is diefstal of beschadiging van de oplaadkabel, die we gratis hebben gedekt”, zegt Daniela Rizzo. “We beschouwen de kabel als een van de accessoires die niet oorspronkelijk op het voertuig zijn gemonteerd en die worden gedekt tot een maximum van 1.250 euro.”

Daarnaast is er ook het risico op brand. “De ervaring leert dat elektrische voertuigen niet vaker vuur vatten dan andere wagens”, stelt Geoffrey Laloux. “Aan de andere kant is de batterij erg moeilijk te blussen. Het risico dat een brand overslaat naar andere voertuigen of een gebouw, is dus veel groter. Aangezien het opladen ook thuis kan gebeuren, is het zinvol de brandverzekeringsdekking uit te breiden. Bovendien vereist het installeren van oplaadpunten in een parkeergarage ook investeringen in extra brandslangen, sprinklers en hittesensoren, wat ook weer de kosten opdrijft.”

Geoffrey Laloux concludeert: “Hoewel de aankoop van een elektrische auto of de installatie van een oplaadpunt op dit moment de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen niet direct verhoogt, vooral omdat de verzekeraars die stijgende totale kosten verdelen over alle premies voor motorvoertuigen in hun portefeuille, is het heel waarschijnlijk dat de verzekeringspremies voor elektrische voertuigen in de toekomst opnieuw zullen worden geëvalueerd naarmate dit segment groeit.”

Lees meer: