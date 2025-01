Keytrade verlaagt eindelijk de beurstarieven

Vanaf 22 januari verlaagt Keytrade Bank de tarieven voor een aantal beurstransacties. De internetbank volgt daarmee met enige vertraging de tariefverlagingen bij grote concurrenten Saxo Bank en Bolero.

Ten eerste voert Keytrade voor het eerst een apart tarief in voor kleine beursorders. Voor orders tot 250 euro op Euronext Brussel, Parijs en Amsterdam betalen beleggers vanaf 22 januari nog slechts 2 euro. Dat is een pak minder dan de 14,95 euro voor Euronext Parijs en Amsterdam, en aanzienlijk minder dan de 7,5 euro voor orders tot 2.500 euro in Brussel.

Ten tweede verlaagt Keytrade voor orders van 250 tot 2.500 euro het makelaarsloon voor Euronext Brussel, Amsterdam en Parijs tot 5,59 euro.

De jongste jaren zijn vooral ETF’s of trackers heel populair geworden bij beleggers. Die financiële instrumenten noteren vooral op de beurzen van Parijs of in Frankfurt. Voor Frankfurt blijft Keytrade erg duur. Daar geldt één tarief van 24,95 euro voor kleine en grote orders tot 50.000 euro.

Bolero verlaagde de tarieven voor kleine transacties in de meest populaire ETF’s al op 1 juli 2023. Saxo Bank volgde in april vorig jaar. Keytrade noemt zichzelf op zijn website de marktleider voor online trading, maar liep met de hoge tarieven voor kleine orders achter op de concurrentie.

De volledige tarievenlijst van Keytrade Bank vanaf 22 januari kunt u hier terugvinden.

