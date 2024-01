Nog nooit is het spaarboekje zo sterk gekrompen als in 2023

Op zoek naar een beter rendement op hun spaargeld hebben de Belgen nog nooit zoveel geld van hun spaarrekeningen gehaald als het afgelopen jaar: ongeveer 30 miljard euro kreeg een andere bestemming.

2023 was een slecht jaar voor spaarrekeningen. Vorig jaar daalde het totale bedrag op gereglementeerde spaarrekeningen met bijna 30 miljard euro, om eind 2023 onder 270 miljard euro te zakken. Dat is een daling van ongeveer 10 procent, volgens berekeningen van De Standaard en L’Echo op basis van cijfers die verschillende Belgische grootbanken gisteren hebben vrijgegeven (KBC, Belfius, ING). Dit is een ongekende situatie voor het favoriete beleggingsproduct van de Belgen. Begin 2023 bedroegen de totale deposito’s op spaarboekjes bij Belgische banken nog meer dan 300 miljard.

Vooral bij de grootbanken

Natuurlijk is dat een globaal cijfer voor de hele markt. De ene bank is de andere niet. Vooral de grote banknetwerken van het land kennen de grootste dalingen. KBC (CBC in Wallonië), bijvoorbeeld, zag zijn totale spaartegoeden dalen met bijna 7 miljard tot 50,4 miljard op 31 december 2023, vergeleken met 57,2 miljard een jaar eerder, een daling van bijna 12 procent.

Dezelfde trend is te zien bij Belfius, waar de gereglementeerde spaarrekeningen op 31 december in totaal 42,9 miljard euro bedroegen, tegenover 48,2 miljard euro een jaar eerder, wat neerkomt op een even significante daling van 5,3 miljard euro (-11%). Eind 2023 hadden klanten van ING België 31,8 miljard euro op gereglementeerde spaarrekeningen staan. Eind 2022 vertegenwoordigden de deposito’s op gereglementeerde spaarrekeningen nog 34,9 miljard, een daling van 3,1 miljard (-8,9%).

Aan de andere kant glimlachen de uitdagers. Neem MeDirect, waarvan de producten tot de beste op de markt behoren. De kleine onlinebank heeft zijn risicovrije spaardeposito’s met bijna 50 procent zien stijgen om in 2023 de grens van 2 miljard euro te passeren.

De schuld van de staatsobligatie

Die cijfers zijn grotendeels te verklaren door het succes van de staatsobligatie met een looptijd van één jaar, die de overheid in september uitgaf om banken aan te moedigen de rente op hun spaarrekeningen te verhogen. Bij KBC ging niet minder dan 5,7 miljard euro van spaarrekeningen naar de nieuwe staatsobligatie, waarmee de overheid in enkele dagen tijd bijna 22 miljard euro kon ophalen.

Ook bij Belfius, de eerste grootbank die na de renteverhogingen door de Europese Centrale Bank de rente op haar klassieke spaarboekje verhoogde en een nieuwe rekening lanceerde (Belfius Fidelity), heeft de operatie sporen nagelaten, met een daling van het bedrag op de spaar- en betaalrekeningen met 3,5 miljard euro tot gevolg.

Ook bij ING is de daling van het bedrag op spaarrekeningen ten opzichte van 2022 een gevolg van de uitgifte van de staatsbon, maar de bank geeft geen exact cijfer.

Termijnrekeningen

Op zoek naar een beter rendement op hun spaargeld hebben spaarders zich massaal gewend tot het voorstel van de overheid, maar ook tot andere lucratievere beleggingsmogelijkheden, zoals obligaties en termijnrekeningen, waarvoor de belangstelling is toegenomen, merkt ING op.

Belfius rapporteerde een vergelijkbare en significante verschuiving en stelde dat beleggingsproducten, zoals termijnrekeningen met een looptijd tot één jaar, vastrentende obligaties met looptijden tussen twee en vijf jaar en tak21-beleggingsverzekeringen met een looptijd van acht jaar met een marktconforme rente ook erg populair waren bij klanten.

