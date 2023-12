Vrijstelling voor spaarintresten stijgt naar 1020 euro, maar u zit daar sneller aan dan u denkt

In 2024 zal het plafond voor de vrijgestelde intresten op spaarboekjes stijgen van 980 naar 1.020 euro. Het is de eerste stijging sinds 2019, omdat er van 2020 tot 2023 om budgettaire redenen een indexeringsstop werd afgekondigd. Zo berekende Trends-columnist Jef Wellens.

Voor de inkomstenjaren 2020 tot en met 2023 werd de vrijstelling voor intresten op gereglementeerde spaarboekjes bevroren op 980 euro. Voor het inkomstenjaar 2024 zou het geïndexeerde plafond 1.020 euro moeten bedragen. Er is sowieso geen inhaalbeweging voor de jaren zonder indexering, maar als de regering er geen stokje voor steekt, is de spaarders het komende jaar wel een aanpassing van het plafond aan de inflatie gegund. En die indexering is dringend nodig, want door de stijging van de rente zit u sneller dan u denkt aan een bedrag waarop u belastingen moet betalen.

3 procent of meer

Er zijn steeds meer spaarboekjes die een totale vergoeding van 3 procent of meer beloven. 3 procent van 34.000 euro is 1.020 euro. Wanneer u meer dan 1.020 euro intresten geniet op een rekening, of 2.040 euro op een gemeenschappelijke rekening, dan zal de bank 15 procent roerende voorheffing inhouden op alles boven het plafond van de vrijstelling. Het zou best kunnen dat de spaarrentes nog verder stijgen in 2024. Het is zaak om het plafond in de gaten te houden en tijdig iets anders met uw spaargeld te doen dan het op een spaarrekening aan te houden.

Die vergoeding van 3 procent bestaat uit een basisrente, die vanaf de eerste dag aantikt en bij het afsluiten van het jaar op 31 december of op 1 januari op uw rekening wordt gestort, en een getrouwheidspremie. De berekening van die premie zit heel wat ingewikkelder in elkaar. Een nieuwe premie wordt pas van kracht – voor geld dat al langer op de rekening staat – als de vorige getrouwheidsperiode van 12 maanden is verstreken. Voor vers geld dat op een rekening wordt gestort, geldt de nieuwe premie meteen. De spaarders ‘verwerven’ de premie pas als ze hun geld een jaar lang onaangeroerd bij de bank laten staan. De premie wordt op de rekening gestort na afloop van het kwartaal waarin de premie verworven is.

Bij de spaarboekjes waar u slechts met mondjesmaat geld op kunt storten, zit u daar nog niet zo snel aan. Het duurt ongeveer 4 tot 6 jaar om respectievelijk met stortingen van 500 of 750 euro een bedrag van 34.000 euro bij elkaar te sprokkelen.

** Bij bpost bank Cocoon Spaarrekening is de maximumleeftijd 40 jaar.

Behoeden of verleiden om meer te storten

Er zijn spaarboekjes die u ervoor behoeden om tegen het spaarplafond te botsen, of erdoor te breken, zoals MeDirect Essential Sparen, waar u niet meer dan 25.000 euro op kunt storten. Alleen heeft MeDirect nog andere spaarboekjes en u moet alle intresten op alle spaarboekjes samentellen om uit te kijken voor het fiscale plafond.

Er zijn evengoed spaarrekeningen die een hogere rente beloven voor hogere bedragen, waardoor de spaarders verleid worden en in de fiscale val trappen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Santander Consumer Bank Vision Max, waar bedragen tussen 125.000 en 200.000 euro hogere intresten opleveren (1,2% + 1,8% = 3%). Het is ook opletten geblazen met Deutsche Bank DB Silver Account (0,75% +1,5% = 2,25%) waar spaarders de hoogste vergoeding krijgen voor bedragen van minstens 50.000 euro en hoogstens 100.000 euro. Hoeveel is 2,25 procent van 50.000 euro? Juist ja, meer dan 1.020 euro, namelijk 1.125 euro.

* Bij MeDirect Essential Sparen is de inleg beperkt tot 25.000 euro.