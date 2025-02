Podcast: Z 7op7 – Extra editie: Het regeerakkoord doorgelicht 

In deze speciale aflevering van de 7op7-podcast vertellen Trends-redacteurs wat het regeerakkoord betekent op vlak van arbeidsmarkt, pensioenen en beleggingsfiscaliteit.

Het regeerakkoord van de regering-De Wever staat bol van de maatregelen die ieders portemonnee aanbelangen, maar ook onze collectieve portemonnee, zijnde de Belgische begroting. In deze podcastaflevering overlopen Trends-redacteurs Ilse De Witte en Alain Mouton samen met Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes de voornaamste maatregelen op vlak van pensioenen, arbeidsmarkt, beleggingsfiscaliteit en overheidsfinanciën.

De grote belofte van de regering is dat werkende mensen aan het einde van de maand netto meer over zullen houden. Op jaarbasis zou het gaan van 1.200 tot 1.900 euro meer nettoloon, klinkt het bij de regeringspartijen. Het regeerakkoord bevat daar al een aantal maatregelen voor, maar tegelijk is nog veel onduidelijk.

De arbeidsmarkthervormingen daarentegen zijn zeer duidelijk, niet zozeer in hoe zij mensen meer netto zullen laten overhouden, maar wel in hoe ze de arbeidsmarkt de komende jaren zullen flexibiliseren om zo meer mensen aan het werk te krijgen.

In de beleggingsfiscaliteit is de zogenaamde meerwaardebelasting op beleggingen de grote symboolmaatregel. Maar ook daar ontbreekt het aan details over de concrete uitvoering. Vast staat wel dat de kleine belegger het kind van de rekening dreigt te worden.

Op vlak van pensioenen dreigen de ambtenaren dat te worden. De pensioenstelsels voor zelfstandigen, werknemers en ambtenaren worden meer op elkaar afgestemd, waardoor die laatsten aan het kortste eind trekken.

Een van de grote einddoelen van het gehele regeerakkoord is dan weer om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. De kloof tussen de inspanning die daarvoor nodig is en de inspanning van dit regeerakkoord getuigt vooral van veel optimisme en weinig realisme.