Financiële check-up van uw pensioen in vier stappen

Duizenden ambtenaren betoogden op 13 januari tegen de pensioenplannen van de regeringsonderhandelaars. “Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk pensioen”, schreven de vakbonden in hun pamfletten. Maar hoeveel bedraagt ‘een fatsoenlijk’ pensioen en wat kunt u er zelf aan doen als uw pensioen dreigt te kort te schieten?

Er verandert behoorlijk wat voor het pensioen in 2025. Een check-up van uw pensioen is dan ook geen overbodige luxe. We sommen nog even de belangrijkste wijzigingen op:

– De wettelijke pensioenleeftijd stijgt naar 66 jaar vanaf 2025, tenzij u geboren bent voor 1960.

– De minimumleeftijd om recht te hebben op een overlevingspensioen op het moment van overlijden van uw huwelijkspartner stijgt van 49 jaar en 6 maanden naar 50 jaar.

– In theorie kunnen er pensioenbonussen uitbetaald worden vanaf 1 januari 2025, maar de Pensioendienst laat weten dat ze pas in het najaar de bonussen zal kunnen berekenen en betalen.

– Om recht te hebben op het gewaarborgd minimumpensioen moet u 30 jaar gewerkt hebben als werknemer of 20 jaar als ambtenaar. Vanaf 2025 moet u ook 20 jaar effectief gewerkt hebben: 5.000 voltijdse gewerkte dagen als werknemer of voor een gemengde loopbaan of 189 maanden maanden als ambtenaar of 64 kwartalen als zelfstandige.

– Als u op vervroegd pensioen bent, mag u maximaal 7.876 euro per jaar verdienen met een flexi-job.

– Ambtenaren kunnen niet meer definitief op pensioen gaan wegens lichamelijke ongeschiktheid, maar wel nog tijdelijk, en de ambtenarenpensioenen zullen niet meer volledig de stijging van de ambtenarenlonen volgen (=perequatie), maar de welvaartsaanpassing kan nog maar voor maximaal 0,3 procent van de totale pensioenlast.

1. Heeft u mypension.be al gecheckt?

U moet eerst en vooral weten hoe hoog uw wettelijk pensioen zal zijn als u uw carrière voortzet zoals u bezig bent. Die informatie vindt u op mypension.be, waar u kunt inloggen met de itsme-app of een kaartlezer voor uw elektronische identiteitskaart. U vindt daar een simulatie van het bruto- en nettobedrag dat u zult ontvangen als u stopt met werken op uw vroegste pensioendatum of op uw wettelijke pensioenleeftijd.

Later dit jaar zult u daar ook kunnen simuleren hoeveel pensioenbonus erbij komt als u langer blijft werken dan de vroegste pensioendatum.

U kunt op mypension ook berekenen wat de impact op uw pensioen zou zijn van loopbaankeuzes. Zo kunt u simuleren wat deeltijds werken of een andere job met een lager loon met uw wettelijk pensioen zou doen. Als u meer wettelijk pensioen wilt, dan zijn er maar een beperkt aantal mogelijkheden

– Zoek een job die beter betaalt (want het pensioen wordt berekend op basis van het loon).

– Ga meer uren werken (want het pensioen wordt berekend op basis van de periodes van tewerkstelling).

– Verander van statuut als u werknemer of zelfstandige bent (want de ambtenarenpensioenen liggen vaak hoger). Maar wacht misschien nog even af wat de nieuwe regering precies wil veranderen aan het pensioen van de ambtenaren.

2. Haalt u alles uit uw aanvullend pensioen?

Behalve uw wettelijk pensioen kunt u ook uw aanvullend pensioen raadplegen op mypension.be. Daar vindt u normaal gesproken alle spaarpotjes in groepsverzekeringen of bedrijfs- en sectorpensioenfondsen. Dat overzicht is heel handig, vooral als u bij verschillende werkgevers hebt gewerkt.

Als u van werkgever verandert, dan kunt u ofwel uw reserves meenemen ofwel die reserves laten staan bij de pensioeninstelling die het geld beheert. In sommige gevallen kan het interessant zijn om die reserves mee te nemen. In andere gevallen is het beter om het geld te laten staan. Daarvoor kijkt u het best in de documentatie van uw groepsverzekering of er een vaste rentevoet op de stortingen wordt beloofd. Als het om een lage rentevoet gaat, dan kunt u vandaag misschien een hogere gegarandeerde rente krijgen bij dan de voorbije jaren het geval was.

Of misschien stapt u liever over naar een tak23-verzekering of een pensioenfonds met een hoger potentieel rendement.

3. Spaart u op eigen houtje voor uw pensioen?

Het wettelijk pensioen is de eerste pijler en het aanvullende pensioen de tweede pijler. Daarnaast is er nog een derde pijler: het individuele pensioensparen dat door de overheid fiscaal gestimuleerd wordt. Pensioensparen kan met een fonds of met een levensverzekering. Ook het zogenoemde langetermijnsparen krijgt een fiscale boost, dankzij een belastingvermindering. Langetermijnsparen kan enkel met een levensverzekering.

Wie liever geen gebruik maakt van de overheidssystemen kan ook periodiek sparen of beleggen en de middelen rechtstreeks in aandelen of obligaties investeren of via trackers (ETF’s).

4. Wilt u nog schnabbelen na uw pensioen?

U kunt langer dan uw vroegst mogelijke pensioendatum blijven werken, dan krijgt u pensioenbonussen. Of u kunt een flexi-job nemen. Let wel op met die flexi-job als u op vervroegd pensioen bent. Wie nog niet op de wettelijke pensioenleeftijd is en te veel bijverdient, riskeert een deel van zijn pensioen te verliezen.