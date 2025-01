Bijkomend grensbedrag voor flexi-jobbers met vervroegd pensioen

Zowat 235.000 mensen die met vervroegd pensioen zijn, krijgen binnenkort een bericht van de Federale Pensioendienst om hen te waarschuwen. Wie te veel bijverdient met een flexi-job, riskeert zijn of haar pensioen te verliezen.

Het gaat om een maatregel waarover vorig jaar beslist werd en in 2025 van kracht wordt. Concreet komt er een bijkomende jaargrens voor inkomsten uit een flexi-job voor wie de wettelijke pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt.

Tot en met 2024 bestond er enkel een algemeen grensbedrag voor alle beroepsinkomsten voor die groep. Daar komt nu een bijkomende jaargrens bij voor inkomsten uit een flexi-job voor wie de wettelijke pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt. Concreet: als je een flexi-job hebt, moet je voortaan een bijkomend grensbedrag van 7.876 euro per jaar naleven. Bij overschrijding van dat bedrag riskeer je minder pensioen te krijgen of kan het pensioen zelfs geschorst worden.

Vrijstellingen

Het bijkomend grensbedrag voor inkomsten uit een flexi-job geldt enkel voor wie met vervroegd pensioen is en de wettelijke pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt. Het geldt dus niet voor wie de wettelijke pensioenleeftijd wel heeft bereikt. Ook wie 45 jaar loopbaan op de teller heeft, is vrijgesteld van de maatregel.

Potentieel gaat het wel om een grote groep Belgen die mogelijk onderworpen is aan het grensbedrag. Dat zijn er zowat 235.000, zegt Vik Beullens, woordvoerder van de Federale Pensioendienst. Die worden allemaal persoonlijk op de hoogte gebracht. Zeventig procent wordt digitaal verwittigd, via de digitale toepassing mypension. De resterende dertig procent krijgt een brief in de bus.

Voor alle duidelijkheid: wie de wettelijke pensioenleeftijd voorbij is of een loopbaan van 45 jaar heeft, mag onbeperkt bijverdienen zonder dat dit impact heeft op het pensioen. Er kan wel een fiscale impact zijn.