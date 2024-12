De beste en de slechtste Belgische aandelen van 2024

De Belgische sterindex Bel-20 sluit 2024 maar liefst 15 procent hoger af dan een jaar geleden. Voor de kleinere Belgische aandelen, gegroepeerd in de Bel Mid en de Bel Small, staat er verlies op de teller. We vatten het beursjaar in Brussel en de buurlanden voor u kort samen.

De koekjesbakker Lotus Bakeries zit nog maar sinds maart in de Bel-20, maar eindigde meteen in de top vijf van beste presteerders van 2024. De holding D’Ieteren sloot het jaar met een ferme koerswinst, ondanks de grote verschuivingen in de aandeelhoudersstructuur die niet overal op applaus werden onthaald. De bank-verzekeraar KBC profiteert van de hogere rentevoeten en weet de intekenaars op de eenjarige en eenmalig fiscaal voordelige staatsbon terug te lokken. Maar de grote sterkhouders in de Bel-20 zijn de biofarmagroep UCB en het biotechnologiebedrijf argenx.

Bij UCB is Bimzelx de gangmaker. Het geneesmiddel is goedgekeurd als behandeling voor de huidziekte psoriasis in de Verenigde Staten en nog voor drie andere aandoeningen in Europa. Het middel wordt steeds meer voorgeschreven door artsen voor psoriasis en heeft ook potentieel voor de behandeling van andere ontstekingsziekten. Daarnaast brengt Rystiggo, een behandeling voor de spierziekte myasthenia gravis, meer geld binnen dan verwacht.

Ook argenx heeft met Vyvgart een middel tegen die spierziekte in huis. Bij argenx zette de goedkeuring van Vyvgart voor gebruik tegen de zeldzame zenuwziekte CIPD in de Verenigde Staten sinds de zomer een turbo op de koers.

Aan de andere kant van het spectrum staan Umicore en Melexis, twee slachtoffers van de malaise in de Europese autosector. De hogere rente zorgde bij de netbeheerder Elia voor tegenwind, net op het moment dat de groep voor miljarden aan investeringen staat met de energietransitie.

Groot versus klein

Er zijn niet alleen enorme verschillen in koersprestaties in de Bel-20. De kleinere en middelgrote aandelen scoorden het voorbije jaar gemiddeld een pak minder goed dan de Bel-20. Als we de Bel-20, de Bel Mid en de Bel Small op hetzelfde punt, namelijk 100, laten vertrekken bij de start van 2024, ziet u duidelijk het verschil in koersprestatie:

Bij de Bel Mid vallen vooral de wanprestaties van de overheidsbedrijven Bpost en Proximus op. De index boerde mede daardoor 15,5 procent achteruit in 2024. De Bel Small verloor ongeveer half zoveel terrein in het afgelopen jaar.

In de Bel Small, de index die de kleinste Belgische aandelen verzamelt, lopen de beurspaden van de leden wellicht het meest uiteen. Met een winst van bijna 92 procent kroont Nyxoah zich tot de koning van de Bel Small in 2024. Nyxoah hoopt begin 2025 zijn apparaat tegen slaapapneu in de Verenigde Staten op de markt te brengen. In 2024 trok het Waalse medtechbedrijf al naar het Verenigd Koninkrijk met Genio. De vastgoedontwikkelaar Atenor is meer dan de helft van zijn beurswaarde kwijt. De hogere rente zorgt bij zowat alle vastgoedspelers voor een double whammy. Ze kampen enerzijds met hogere financieringskosten voor toekomstige projecten en ze vinden moeilijker kopers voor projecten die gebouwd zijn.

België versus Nederland

De Bel-20 klopt de Nederlandse AEX (11,67%) en met ruime voorsprong ook de Franse CAC40-index (-2,15%). Op de beurs van Amsterdam woog de mindere prestatie van het steraandeel ASML (-0,5%) zwaar. Sinds de zomer surft de maker van chipmachines niet langer moeiteloos mee met de grote jongens in artificiële intelligentie (AI) zoals Nvidia. Het bedrijf waarschuwde bij de derdekwartaalresultaten in oktober dat de vraag naar halfgeleiders buiten AI-toepassingen minder snel stijgt dan verwacht. Ook sectorgenoot BE Semiconductors is uit de gratie van beleggers.

België versus Frankrijk

Op de beurs van Parijs vinden we nog een slachtoffer van de tanende verkoop van elektrische auto’s. STMicroelektronics is een van de grootste chipproducenten in Europa en levert chips aan de industrie en de autosector. Twee sectoren die in Europa te lijden hebben onder de scherpe concurrentie uit de rest van de wereld.

De Franse sterindex voelt ook sterker dan andere indexen dat de Chinese consument het liet afweten in 2024. Een bedrijf zoals het luxeconcern LVMH teerde de voorbije jaren vooral op de groei in Azië. Lees hier verder over de prestaties van de beurzen in de rest van de wereld.