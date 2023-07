Een zwembad in uw tuin? Zoveel kost het

Maakt het zonnige weer van de afgelopen weken u warm voor een zwembad in uw tuin? Welke mogelijkheden bestaan er zoal, en welk budget moet u hebben?

Zwembaden zijn beschikbaar in verschillende materialen en afmetingen, en ook voor de uitvoering, afwerking en toebehoren zijn de mogelijkheden legio. Al deze elementen bepalen samen de prijs. Om te bepalen hoeveel die bedraagt, gingen wij te rade bij enkele experts.

Het materiaal

Het gebruikte materiaal is een eerste prijsbepalende factor. Kiest u voor kunststof, dan wordt de zwembadkuip op voorhand in een werkplaats vervaardigd. Dit prefab ‘monoblok’ wordt vervolgens in één stuk geleverd en geplaatst. U krijgt de keuze uit verschillende standaardvormen en -afmetingen, maar – afhankelijk van het type kunststof – is ook maatwerk mogelijk. Elk kunststoftype (polyester, vinylester, epoxy, polyethyleen, polypropyleencarbonaat, …) heeft specifieke eigenschappen. Informeer ernaar bij de fabrikant of installateur.

Een betonnen zwembad wordt ter plaatse gegoten of gemetseld. Met dit materiaal heeft u de volledige keuzevrijheid wat betreft vorm en afmetingen. Maar omdat alles op locatie gebeurt, neemt de plaatsing veel meer tijd in beslag.

Voor een basic monoblok van vier op acht meter starten de prijzen vanaf 30.000 euro, inclusief 21 procent btw en plaatsing. Merk op dat de fiscus uw zwembad als een luxeproduct beschouwt, waardoor het nooit in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief van 6 procent, zelfs al is uw woning ouder dan tien jaar. Opteert u voor een betonnen kuip, dan moet u minstens 45.000 euro budgetteren. U bent dan wel zeker van een robuuste kuip die in principe een leven lang meegaat.

Ook inoxzwembaden winnen aan populariteit. Het gebruikte materiaal – roestvrij staal – is goed bestand tegen corrosie en heeft een aparte look. Zowel standaardformaten als maatwerk zijn mogelijk, en de prijs is vergelijkbaar met die van beton.

Vergeet niet om in een extra budget te voorzien voor het uitgraven van de kuil en het wegvoeren van de grond. Schakelt u daarvoor een professional in, dan bent u mogelijk een paar duizend euro’s lichter. Zwembaden kunnen in principe ook als opbouwkuipen geplaatst worden, maar een ingegraven bassin kan mooi weggewerkt worden in uw tuin of terras.

De afwerking en toebehoren

De binnenkuip van een zwembad kan op verschillende manieren afgewerkt worden. Bij een kunststof monoblok is dit minder van toepassing, maar de wanden daarvan zijn wel beschikbaar in diverse kleuren. Zweert u bij beton, dan is het behouden van de originele betonlook (meestal gepolierd) de goedkoopste optie. Andere mogelijkheden zijn foliebekleding, pleister, tegels of mozaïekwerk. Vooral dat laatste alternatief doet de kostprijs van uw zwembad gevoelig stijgen.

Er zijn ook verschillende uitvoeringen mogelijk. Een overloopzwembad – waarbij het waterniveau even hoog staat als de rand – oogt heel mooi vanwege het spiegeleffect, maar daar hoort een ingenieus en dus duur afwateringssysteem bij. Reken op een meerprijs van 20.000 tot 30.000 euro. Een infinity pool – een overloopzwembad met een watervaleffect – is nog duurder.

Heeft u een beperkte beschikbare ruimte, maar wilt u toch graag het gevoel hebben van baantjes te trekken? Overweeg dan een jetstream, waarmee u ter plaatse tegen de stroming in zwemt. Voor zo’n systeem betaalt u wel al snel 3.000 euro extra.

Houd ook rekening met de onmisbare technische voorzieningen zoals de pomp en de filter. Daarnaast zijn er tal van nuttige en leuke opties, zoals een automatisch doseersysteem voor de zuurtegraad en de chloor (minstens 3.000 euro) en ingebouwde zwembadverlichting.

Ook de afdekking verdient uw aandacht. Een beloopbaar rolluik is een pak duurder dan een zeil, maar is veiliger voor kleine kinderen of huisdieren. Het houdt de watertemperatuur ook beter op peil. Een opbouwrolluiksysteem met lamellen kost u minstens 5.000 euro voor een kuip met standaardafmetingen. De prijs van een inbouwrolluik start vanaf 10.000 euro.

Een warmtepomp verwarmt uw zwembad moeiteloos tot een aangename 28 graden Celsius. Een lucht-waterwarmtepomp is de meest voordelige en interessante optie. Reken op 4.000 à 5.000 euro voor een standaardmodel. Dat is niet weinig, maar met de hoge energieprijzen in het achterhoofd is dit een goede investering.

Als we alles bij elkaar tellen, dan kan de totaalprijs voor een topmodel oplopen tot 100.000. Maar dat neemt niet weg dat u voor 40.000 à 50.000 al een kwalitatief zwembad met warmtepomp en afdekrolluik krijgt. Om uw investering te beschermen, is een zwembadverzekering geen overbodige luxe. Daarvoor betaalt u – afhankelijk van de verzekeraar – enkele tientallen euro’s tot bijna 200 euro per jaar.

De terugkerende kosten

Naast de prijs voor de plaatsing van het zwembad en alle toebehoren en voorzieningen zijn er nog de terugkerende kosten waarmee u rekening moet houden. Exterior Living maakte de berekening voor een standaardzwembad (met een watervolume van dertig kubieke meter) dat zes maanden per jaar gebruikt wordt.

Voor de onderhoudsproducten en -benodigdheden moet u rekenen op gemiddeld 250 tot 400 euro per jaar. Voor een onderhoudsbeurt (inclusief het zomer- of winterklaar maken) door een specialist betaalt u bijkomend 200 à 300 euro per keer. Zo’n professional weet precies waarop hij moet letten en kan zo eventuele defecten voorkomen.

Een warmtepomp zorgt – zeker gecombineerd met zonnepanelen – voor een efficiënte verwarming. Met een efficiënt model in combinatie met een goede afdekking van het zwembadwater moet u rekenen op 250 tot 400 euro aan elektriciteitskosten per jaar. Bij minder zuinige systemen liggen die tussen 500 en 1.000 euro.

Ook het filteren van het water kost energie. Filtert u tien uur per dag gedurende 180 dagen, dan kost dat volgens Exterior Living 200 tot 400 euro aan elektriciteit alsu een energiezuinige filterpomp heeft. In het andere geval kost het u tot 800 euro per jaar.

Om een standaardkuip van dertig kubieke meter een eerste keer volledig te vullen met water, betaalt u tegen de huidige tarieven ongeveer 175 euro. Afhankelijk van het gebruik en de buitentemperatuur moet ze geregeld bijgevuld worden: daarvoor moet u jaarlijks op 30 tot 50 procent van het totaalvolume rekenen, ofwel tussen 50 en 85 euro.

De goedkopere alternatieven

Een goedkoper alternatief voor een ingegraven zwembad is een opbouwmodel. Dat laat u ofwel vrijstaand installeren, ofwel verwerkt u het in een verhoogd platform of terras. Afhankelijk van de ondergrond en het formaat (er zijn verschillende standaardmaten) moet u mogelijk wel in een fundering voorzien. Populair zijn de in hout afgewerkte opbouwzwembaden, maar er zijn ook andere materialen. De prijzen starten vanaf zo’n 2.000 euro, maar ze kunnen oplopen tot een veelvoud ervan.

Nog goedkoper zijn de opzetzwembaden in kunststof. Die vindt u al vanaf pakweg honderd euro in doe-het-zelfzaken en webshops. Populaire merken zijn Intex en Bestway. Zo’n prefab kuip is bedoeld om vrij op de grond te plaatsen. In het winterseizoen kunt u die vrij makkelijk ontmantelen en binnenshuis opbergen. Naast de lage prijs is de snelle levertermijn van een opbouw- of opzetmodel uiteraard een pluspunt ten opzichte van een volwaardig zwembad.

U kunt er natuurlijk ook voor opteren om gebruik te maken van een openbaar openluchtzwemlocatie in de buurt. In dat geval zwemt u voor een fractie van wat u zou investeren in een eigen zwembad. U blijft dan ook gespaard van het onderhoud en van alle kosten die daarmee gepaard gaan.