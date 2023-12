Beursblog: wat we kunnen leren van Charlie Munger

Charlie Munger is vooral bekend als de luitenant van Warren Buffett, ’s werelds bekendste en volgens sommigen meest succesvolle belegger. Maar Munger was meer dan een luitenant en zijn beleggingsinzichten staan op gelijke hoogte met die van Buffett.

Het was Munger die Buffett tot inkeer bracht om niet meer “normale bedrijven tegen geweldige – lees goedkope – prijzen te kopen, maar geweldige bedrijven tegen normale prijzen”. Buffett was begonnen als een echte waardebelegger. Hij richtte zich op doorsneebedrijven waarvan de aandelen extreem ondergewaardeerd waren. Typisch waren dat bedrijven die ver onder hun boekwaardes noteerden.

‘Charlie legt de verwachtingen het liefst zo laag mogelijk’ Warren Buffett

Met de komst van Charlie Munger werd de focus van Berkshire Hathaway – de holding van beide heren – verlegd naar bedrijven met uitzonderlijke concurrentiële voordelen. Die hoefden niet per se tegen uitgespuwde waarderingen te noteren om in de Berkshire-portefeuille te komen, zolang ze maar niet overdreven duur waren. Zo is het Berkshire-conglomeraat verveld van koopjesjager tot kwaliteitsbelegger.

Warren Buffett en Charlie Munger

Munger was net als Buffett een vat vol beleggingswijsheden, die hij via interviews en aandeelhoudersbrieven met de wereld deelde. Het zijn er zoveel dat er ettelijke boeken mee zijn gevuld. Voor lezers die nog nooit de inzichten en de scherpte van ome Charlie hebben ervaren, hieronder een bloemlezing.

Van beleggingsadvies…

Mungers beschouwingen en opvattingen zijn uniek in hun rauwe en ongezouten eerlijkheid, eenvoud en humor. Zo omschreef hij beleggen als iets waarmee “je een paar geweldige bedrijven vindt en dan gewoon op je reet gaat zitten”.

En hij bedoelde ook letterlijk een paar: “Veel mensen denken dat als ze honderd bedrijven in portefeuille hebben, ze professioneler bezig zijn dan wanneer dat er maar vier of vijf zijn. Dat is in mijn ogen totale waanzin.”

Zoals gezegd, hoeven dat geen koopjes te zijn. “Als een bedrijf gedurende twintig of dertig jaar 18 procent rendement op zijn kapitaal haalt en je betaalt er een hoge prijs voor, dan nog zul je uiteindelijk op een mooi resultaat eindigen.”

Zijn achterdocht voor allerlei financiële terminologie is legendarisch. “Elke presentatie waarin het woordje ebitda staat, zul je pas echt begrijpen als je dat woord telkens vervangt door bullshit-winsten.” Of: “Denk aan de absolute intellectuele oneerlijkheid telkens wanneer je het over ebitda hebt. Je schreeuwt het bijna uit dat je er niets vanaf weet.”

‘Kwartaalresultaten interesseren ons niet’ Charlie Munger

Ook voor beursbedrijven, waar Berkshire Hathaway zelf toe behoort, had hij advies. “Kwartaalresultaten interesseren ons niet en we willen ook niets begoochelen om een kwartaal er beter uit te laten zien.”

… tot huwelijksadvies

Het ging hem niet alleen over de financiële kant van beleggen. De menselijke kant – het management van de bedrijven waar je in belegt, maar ook je eigen emoties als belegger – is volgens Munger zeker zo belangrijk. Zo zei hij dat je je geld het best schaart achter iemand “met een IQ van 130 die denkt dat het maar 120 is, want die met een IQ van 150 die denkt dat het 170 is, betekent je neergang”. Over die laatste liet hij zich nog ontvallen “denk daarbij aan Elon Musk”.

IQ is evenwel niet alles, volgens Munger. “Veel mensen met een hoog IQ zijn slechte beleggers, omdat ze een verschrikkelijk temperament hebben.”

Ook algemene levensinzichten ontbreken niet. Op Buffetts opmerking dat “Charlie de verwachtingen het liefst zo laag mogelijk legt”, antwoordde hij: “Absoluut, zo ben ik getrouwd, mijn vrouw legde haar verwachtingen laag.”

Hoewel hij ook serieus kon zijn. “Als je rijk bent geworden door passief stukjes papier aan te houden, en dat is het enige in je leven waar je steeds beter in wordt, dan is dat geen geslaagd leven. Het leven is meer dan sluw en passief vermogen opbouwen.”

De bron met Munger-quotes is quasi onuitputtelijk. Het brein achter Compounding Quality heeft er honderd uit gedestilleerd. Wie meer wil, kan terecht bij het boek Poor Charlie’s Almanack of bij de vele Munger-compilaties op YouTube.