Beursblog: Diversifiëren is meer dan enkel aandelen en obligaties

We hebben de afgelopen weken al meermaals geschreven over de schrikbarende klim van de rentes op langer lopend staatspapier in de Verenigde Staten en Europa. Die zette zich afgelopen week stevig verder. De rente op de Amerikaanse tienjaars tikte zelfs even het symbolische niveau van 5 procent aan. Dat was van in 2007 geleden.

Iedereen loopt zenuwachtig van die hogere lange rentes. Als ze nog hoger zouden gaan of op deze niveaus zouden blijven, betekent dat slecht nieuws voor de aandelenkoersen. De obligatiekoersen zijn de afgelopen weken al de dieperik ingegaan.

Die zenuwachtigheid is Fed-voorzitter Jerome Powell niet ontgaan, al geeft hij nog niet de indruk er iets aan te willen doen, door de rente te verlagen bijvoorbeeld. “Ik denk dat we het op zijn beloop moeten laten en in de gaten moeten houden”, zei hij in een speech vorige week. Voorlopig hoeven beleggers niet te rekenen op mededogen van centrale bankiers. Zolang de economieën in de Verenigde Staten en Europa stevig op hun poten blijven, zullen ze de rentes niet verlagen.

Powell zag ook nog een andere, misschien meer verrassende reden waarom de rentes op langlopende obligaties zo gestegen zijn. “Als we naar een wereld gaan met meer aanbodschokken dan vraagschokken, dan zijn obligaties een minder interessante indekking voor het risico van aandelen en daarom willen beleggers een hoger rendement om obligaties aan te houden”, klonk zijn analyse.

De free lunch….

Daarmee raakt hij aan de alom gedeelde vuistregel dat aandelen en obligaties elkaars tegenpool zijn in een gemengde beleggingsportefeuille - in beursjargon wordt gesproken van een 'negatieve correlatie': als aandelenkoersen zakken, stijgen die van obligaties en andersom.

Veel beleggers namen dat als een natuurwetenschappelijke zekerheid aan, maar in de praktijk draait het soms anders uit. In 2022 bijvoorbeeld tekenden zowel aandelen als obligaties stevige verliezen op. Tot zover de zogezegd onwrikbare negatieve correlatie. De zogenoemde 60-40-portefeuille - met 60 procent aandelen en 40 procent obligaties - verloor vorig jaar 15 procent.

“Diversification is the only free lunch in investing”, zei nobelprijswinnaar Harry Markowitz. Maar enkel diversifiëren met aandelen en obligaties is niet langer de beste risico-indekking voor een standaardportefeuille.

…met een vijfgangenmenu

In hun jaarlijkse rapport met langetermijnvooruitzichten hebben de strategen van JP Morgan Asset Management een nieuw diversificatieraamwerk opgetuigd. Naast de standaard aandelen-obligatiemix schuiven zij vijf andere beleggingsstrategieën naar voren waarmee beleggers schokken in hun portefeuille kunnen opvangen.

Risicopremies of -factoren: dat zijn specifieke beleggingsaanpakken zoals value of quality, maar ook verschillende sectoren, die elk anders reageren in bepaalde marktomstandigheden. Passief - actief: los van welke aanpak het meest rendeert, hebben actieve en passieve beleggingsfondsen een ander risicoprofiel, waardoor ze het algemene risico van een portefeuille kunnen verkleinen. Wisselkoersen: verschillende munten kunnen complementair zijn in een portefeuille, maar dit is echt het speelveld van professionele beleggers. Particulieren wagen zich daar het best niet aan. Beleggingsthema’s: sommige thema’s of trends staan los van de economische cyclus, ontwikkelen zich op hun eigen tempo en zijn daarmee een extra bron van diversificatie. De energietransitie past daarin. Die blijft doorzetten, ongeacht de onderliggende macro-economische omgeving. Technologie is een ander thema. Alternatieve beleggingen: zogenoemde reële activa, zoals vastgoed maar ook grondstoffen, hebben vaak cashflows die mee groeien met de inflatie. Ze zijn daarmee een goede aanvulling op genoteerde activa zoals aandelen of obligaties. Tot slot zijn hefboomfondsen een alternatieve vorm van beleggen, die in bepaalde scenario’s een meerwaarde kunnen zijn.

Met die vijf hebt u als belegger een bredere waaier aan opties waarmee u uw portefeuille meer weerbaar kunt maken in verschillende marktomstandigheden.