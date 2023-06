Meebeleggen met Buffett: wel of niet?

Weinig tijd en toch goede beleggingsresultaten behalen? Steek uw licht op bij beursgoeroes als Warren Buffett, Joel Greenblatt en Jim Simons. De vraag is wel of dit tot hogere rendementen leidt.

Het internet herbergt een schat aan informatie. Op websites als Dataroma, Insider Monkey en MacroMicro kunt u zien welke aandelen institutionele beleggers in bezit hebben. Grote beleggers hangen hun beleggingsbeslissingen niet graag aan de grote klok; toch kunt u er achteraf akte van nemen.

Beleggers met een beheerd vermogen van meer dan $100 mln moeten in de Verenigde Staten uiterlijk 45 dagen na het verstrijken van een kwartaal bij de Securities and Exchange Commission, de Amerikaanse tegenhanger van de Autoriteit Financiële Markten, een zogeheten 13F-formulier indienen.

Die formulieren bevatten onder meer informatie over de fondsbeheerder en de samenstelling van het beheerd vermogen. Het systeem werkt alleen als de gevraagde gegevens bij de beurswaakhond waarheidsgetrouw worden aangeleverd.

Dat dit niet altijd het geval is, bleek in 2008. Bernie Madoff biechtte toen zijn piramidespel op, waarin miljarden verloren gingen. Tot zijn bekentenis was de meesteroplichter in de financiële wereld een gerespecteerd man. Onder zijn slachtoffers: charitatieve instellingen, particulieren, pensioenfondsen en ook Nederlandse partijen.

Topbeleggers uitpluizen

Hoewel het uitpluizen van 13F-formulieren monnikenwerk is, kan iedereen in de database van de SEC grasduinen en inzicht krijgen in de posities van topbeleggers. U kunt dit doen om frisse ideeën op te doen, maar ook om de aandelenportefeuille te kopiëren.

Als het is ter inspiratie voor het openen van een handvol nieuwe posities, dan zijn de oogappels van topbeleggers interessant. Succesvolle beleggers die niet in dienst van banken of verzekeraars werken worden geroemd als goeroe en hebben een keur aan volgelingen. Wie hun posities doorspit, ziet dat ze met enige regelmaat dezelfde aandelen aanhouden. Op dit moment zijn Microsoft, Alphabet, Amazon, Bank of America en Meta Platforms erg geliefd.

Wilt u echter uw aandelenportefeuille volledig inrichten met de favoriete aandelen van topbeleggers, dan kunt u beter teruggrijpen op ETF’s, zoals de Global X GURU Index of de Goldman Sachs Hedge Industry VIP. Met deze kant-en-klare ETF’s belegt u in een klap in de oogappels van superbeleggers. Helaas geldt voor beide dat zij het rendement van de S&P500 niet kunnen bijbenen.

Is het doel mee glippen met topbeleggers, dan bestaat er in principe geen laagdrempelige manier dan via de 13F-formulieren, al ligt het iets anders als u geïnteresseerd bent in de beleggingsposities van Warren Buffett.

Meebeleggen

Het is in de Verenigde Staten, en daarbuiten, een wijdverbreid verschijnsel om alles wat Buffett doet na te apen. De bestuursvoorzitter van Berkshire Hathaway is een van de rijkste mannen op aarde. Omdat Berkshire beursgenoteerd is, kunt u uw geld door hem laten beheren door aandelen te kopen.

Voor veel beleggers zijn de succesverhalen van Joel Greenblatt en Jim Simons eveneens een bron van inspiratie. Greenblatt is bekend van The Little Book that Beats the Markets. In dat boek laat hij zien hoe beleggers met zijn magische aandelenformule superrendementen kunnen behalen. Zelf vergaarde hij een fortuin met zijn hedgefund Gotham Capital.

Voordat Simons Renaissance Technologies oprichtte, doceerde hij wiskunde aan Harvard en tijdens de Vietnamoorlog versleutelde hij berichten voor het ministerie van Defensie. Renaissance Technologies staat te boek als het beste quantfonds ter wereld.

Om inzicht te krijgen hoe goed deze topbeleggers werkelijk zijn, werden over een periode van tien jaar de tien grootste posities van hun aandelenportefeuilles gekopieerd, conform de gerapporteerde 13F’s. Het ijkmoment viel telkens samen met de maandultimo waarin de SEC de aandelenposities wereldkundig maakte.

Een historische simulatie met drie observaties is te mager voor harde conclusies. Toch lijkt het erop dat het opvolgen van de tien grootste posities van topbeleggers een verdienstelijke strategie kan zijn. Twee van de drie ontwikkelden zich beter dan het belegd vermogen, al is de markt bijbenen wel wat anders.

