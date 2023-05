Wat we onthouden van de nuttigste aandeelhoudersvergadering: Berkshire Hathaway

De aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway was zoals altijd weer een spektakel. Een overzicht van de interessantste inzichten van het beste en bekendste beleggersduo Warren Buffett en Charlie Munger.

Zaterdag was de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway. Deze vergadering duurt ruim 5 uur omdat Warren Buffett en Charlie Munger minimaal 60 vragen van aandeelhouders willen beantwoorden. De vergadering is standaard op zaterdag omdat Buffett vindt dat beleggingsbeslissingen alleen in het weekend mogen worden genomen. Daardoor heeft Berkshire Hathaway in tegenstelling tot andere bedrijven tijdens de aandeelhoudersvergadering geen afleiding van wat Buffett ‘Meneer de Markt’ noemt.

Al in 1987 ging Buffett tijdens het evenement uitgebreid op Meneer de Markt in. De meeste bedrijven zijn stabiel, maar aandelen van deze bedrijven worden op de markt verhandeld. En Meneer de Markt heeft ongeneeslijke emotionele problemen. Soms voelt hij zich euforisch en kan hij alleen de gunstige factoren zien die van invloed zijn op het bedrijf. Hij vraagt dan een zeer hoge prijs voor aandelen. Op andere momenten is hij gedeprimeerd en ziet hij alleen maar problemen in het verschiet voor zowel het bedrijf als de wereld. Bij deze gelegenheden zal hij een zeer lage prijs vragen.

Opinie van Danny Reweghs, lees hieronder verder

Buffett wil de belegger vertellen hoe het met Berkshire Hathaway gaat, vertelde hij zaterdag en hij wil niet dat Meneer de Markt emotioneel reageert op alles wat hij zegt. Het unieke aan Berkshire Hathaway is dat het bedrijf niet naar Wall Street luistert. Ze doen daar bijvoorbeeld nooit analisten-calls waar vragen gesteld kunnen worden aan het management. Ze werken voor de aandeelhouder en niet voor mensen die het belangrijker vinden waarom het afgelopen kwartaal afwijkt van de gemiddelde analistenverwachting. Berkshire Hathaway stelt zich alleen ten doel het rendement op lange termijn te maximaliseren.

Koning Charlie

Warren Buffett opent de vergadering door mensen voor te stellen. De vergadering is op dezelfde dag als de kroning van de Britse koning Charles. ‘Wij bij Berkshire hebben onze eigen koning Charlie’, roept Buffett dan ook om zijn kompaan Munger te introduceren. De vele duizenden mensen die zich in een American Football-stadion hebben verzameld, gaan helemaal los met joelen en juichen. De toon is meteen gezet voor een prachtige dag.

De cijfers van Berkshire over het eerste kwartaal blijken prima. De operationele winst was $8,1 mrd (in dezelfde periode in 2022 was het $7,2 mrd) exclusief de boekwinsten. Warren Buffett laat daarbij de aandelen die Berkshire Hathaway in bezit heeft, met een waarde van ruim $300 mrd, buiten beschouwing. Hij wil niet dat Meneer de Markt de cijfers beïnvloedt met zijn manisch-depressieve buien.

De stijging van de rente in het afgelopen jaar is een positieve ontwikkeling voor Berkshire. Het Amerikaanse bedrijfsleven heeft meer schuld dan bezit en daarom doet een rentestijging voor het gemiddelde Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf pijn. Maar Berkshire heeft ruim $128 mrd aan cash, een hoeveelheid die een jaar geleden $50 mln aan rente opleverde. Dit bedrag ziet Buffett snel oplopen naar $5 mrd per jaar, houdt hij zijn gehoor in Omaha voor.

Banken en vastgoed

Al snel komt de bankencrisis ter sprake; een aandeelhouder vraagt of het wel een goed plan was om spaarders met een tegoed van meer dan $250.000 bij de Silicon Valley Bank ook te redden. Warren Buffett noemt dat een topplan: als op tv wordt gezegd dat deze mensen hun geld kwijt zijn, ontstaat een massale bankrun, redeneert hij.

Charlie Munger ziet de problemen in het commerciële vastgoed ook verergeren: het wordt volgens Munger ‘heel erg onaangenaam’. In 2018 stond bijvoorbeeld 4% van het commerciële vastgoed leeg en nu is dat gestegen tot 29%. Als het in het bankensysteem mis gaat, zijn de problemen in de vastgoedhoek daarom niet te overzien.

Als dat gebeurt, zal op zondag de telefoon rinkelen bij Warren Buffett. Hij zei ooit dat hij blij wordt als de telefoon op zondag gaat: ‘Dat betekent dat iemand het water aan de lippen staat en dan krijg ik fantastische deals voorgeschoteld.’ We kunnen er daarom vanuit gaan dat het ergste van de bankencrisis pas achter de rug is op het moment dat Buffett een deal sluit op een zondag.

Robots en China

Intussen is Buffett 22 minuten lang aan het kletsen. Hij vraagt opeens aan Munger: ‘Heb jij ook wat toe te voegen?’ Munger antwoordt ‘nee’ en vervolgens oreert Buffett er weer lekker op los.

Even later vraagt een aandeelhouder hoe ze aankijken tegen de opkomst van kunstmatige intelligentie. Buffett verwijst die kwestie dan toch door naar Munger. Die is onder de indruk van hoe robots aan het werk zijn bij BYD, een maker van elektrische auto’s in China. Het gaat zo efficiënt dat Munger ervan overtuigd is dat in de toekomst veel meer robots zullen worden ingezet bij het productieproces. De huidige hype rond ChatGTP vindt hij dan weer overdreven, volgens hem moeten we meer vertrouwen op ouderwetse intelligentie.

Buffett wil toch van zich laten horen bij deze vraag en constateert dat de ontwikkelingen omtrent kunstmatige intelligentie niet meer zijn terug te draaien. Hij ziet gevaren en maakt een vergelijking met de ontwikkeling van de atoombom. Het was heel belangrijk dat de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog de bom hebben ontwikkeld, stelt Buffett, maar het is maar de vraag of het goed is voor de komende tweehonderd jaar dat er atoombommen zijn. ‘Einstein zei dat de atoombom alles zal veranderen behalve de mens. Dit betekent dat Meneer de Markt in de toekomst altijd af en toe depressief zal zijn en dat er dus aantrekkelijke beleggingskansen zullen ontstaan.’ Misschien zijn die kansen zelfs wel groter dan ooit, denkt Buffett: ‘Ik heb mensen nog nooit zoveel stomme dingen zien doen.’

Een aandeelhouder vraagt naar de positie die Buffett in het Taiwanese TSMC heeft opgebouwd en na een paar maanden weer heeft afgebouwd. Dit is volgens de vragensteller alles behalve beleggen voor de lange termijn. Buffett antwoordt dat TSMC een fantastisch bedrijf is, met een van de beste managementteams in de wereld. Als het een Amerikaans bedrijf was, dan zat hij er nog steeds in, maar een aandeel met een notering in Taiwan is gezien de oplopende geopolitieke spanningen te risicovol, zegt Buffett.