Het geheim van Warren Buffett

Je kon er de jongste dagen alweer niet naast kijken: de jaarlijkse mega-aandacht voor de vergadering van Berkshire Hathaway, het beleggingsvehikel van Warren Buffett, in Omaha (Nebraska). Sommige berichten gingen zelfs over de ‘herwonnen jeugd’ van Buffett. De man is intussen wel 92 jaar.

Het doet me denken aan mijn eerste werkdag, intussen ook al heel wat jaren geleden, toen een oudere collega me aansprak en ongevraagd zei dat ik een goede jobkeuze had gemaakt. “De leeftijd speelt alleen maar in het voordeel van mensen die omgaan met beleggingen”, was zijn uitleg. “Naarmate je ouder wordt, zal het respect en de aandacht voor jou alleen maar groeien, terwijl je in andere banen op een gegeven moment volledig wordt afgeschreven.”

Zelfs op weg naar de honderd krijgt Warren Buffett nog altijd massale aandacht en mediabelangstelling. Er zijn in de loop der jaren duizenden en duizenden bladzijden geschreven over de rijkste belegger ter wereld en over hoe fenomenaal hij is als investeerder. Zijn beroemde beleggingsmethode als waardebelegger en zijn permanente zoektocht naar ondergewaardeerde bedrijven staan daarbij centraal.

Maar waar ik Buffett het meest voor bewonder – en wat veel minder aan bod komt in de analyses – is zijn volharding.

Zijn grootste geheim is de tijd. Dat hij al driekwart eeuw aan het beleggen is, is uniek en de belangrijkste verklaring voor zijn onmetelijke rijkdom. Hij begon als tiener en is er voorbij de negentig nog altijd volop mee bezig. Meer dan 95 procent van zijn fortuin heeft Buffett na zijn 65ste verdiend.

Als mensen al beleggen, doen ze dat gemiddeld tussen tien en twintig jaar voluit. In dat geval zou Buffett enkele tientallen miljoen dollars hebben verdiend, geen tientallen miljarden.

Zijn levensles is dan ook: begin er zo vroeg mogelijk aan! Kies bijvoorbeeld niet voor een spaarplan bij de geboorte van uw kinderen, maar neem meteen een beleggingsplan. Of tenminste, kies voor beide.