Cryptobank Silvergate staat op omvallen: ‘Nog altijd terugslag van FTX-debacle’

Plotseling hangt er weer een dikke laag wolk ‘parfum de crise’ boven de cryptowereld, en dat terwijl de koersen van de belangrijkste digitale munten in de eerste twee maanden van 2023 winsten lieten noteren. De cryptovriendelijke bank Silvergate, die financiële diensten verstrekte voor grote exchanges als Coinbase en Kraken, zegt te twijfelen aan haar voortbestaan.

De crisissfeer in de sector was nooit helemaal weg na de flink gemediatiseerde implosie van de Amerikaanse cryptobeurs FTX. Ook vandaag blijven de naweeën van die miljardenfraude schokgolven in het wereldje veroorzaken. Zo meldde eerder deze week het Amerikaanse Silvergate, de huisbankier van FTX, de deadline voor zijn jaarverslag voor de beurswaakhond niet te zullen halen door financiële problemen. De groep leed vorig jaar een verlies van bijna 1 miljard dollar, en zegt te onderzoeken of haar voortbestaan überhaupt nog zin heeft. Dat leverde een dramatisch beursdagje op voor het aandeel Silvergate.

Speciale rol in ecosysteem

Hoe belangrijk is het nieuws van weer een faillissement in het licht van de cryptowinter, de aanhoudende malaise die de waarde van cryptomunten en -bedrijven scherp zag dalen sinds recordhoogtes in november 2021? “Silvergate had een speciale rol in het ecosysteem”, zegt Thomas Spaas, fiscaal advocaat gespecialiseerd in crypto.

“Het was niet alleen de huisbankier van FTX, maar ook van andere gecentraliseerde exchanges (een site of app waar mensen cryptomunten en tokens kunnen kopen, verkopen of verhandelen; het bedrijf achter het handelsplatform treedt daarbij op als tussenpersoon, nvdr.), zoals bijvoorbeeld Coinbase of Kraken. Dat zijn toch platformen die veel beter gemanaged zijn dan FTX.”

Intussen hebben al die cryptospelers hun investeringen uit Silvergate gehaald. “Goed, maar het toont ook aan dat ze hun research slecht hebben gedaan”, stelt Jeremy Van der Haegen, Global PR Director bij het cryptohandelsplatform LBank.

‘Geen grondig toezicht op FTX’

Waarmee wist Silvergate zich te onderscheiden? In plaats van stortingen en opnames in bitcoin, ether of een andere digitale munt te verrichten, had het bedrijf een instant betalingsnetwerk opgezet voor klanten uit de cryptowereld, zoals exchanges en grote beleggers.

Via dat systeem kon het snel grote hoeveelheden fiatgeld onder zijn cryptoclientèle verplaatsen – en dat ook op avonden en tijdens weekends, wanneer de traditionele banken gewoonlijk gesloten zijn. Het was een regeling waarvan FTX-topman Sam Bankman-Fried gretig gebruik maakte, ook voor zijn investeringsvehikel Aladema Research.

Maar het is “duidelijk dat Silvergate geen (grondig) toezicht deed op FTX”, merkt Spaas op. “Er was al gerommel rond de bank sinds november vorig jaar. Toen gold dat nog als overdreven. ‘Silvergate is gewoon maar een doorgeefluik van fiat naar crypto’, luidde het. Nu blijkt er toch meer aan de hand te zijn. NBC draaide bijvoorbeeld een reportage waaruit bleek dat Silvergate een belangrijke infrastructuurspeler was. Het is ook waarschijnlijk dat Silvergate grote uitstaande vorderingen op FTX had.”

Aangescherpte regels

Betekent het feit dat er opnieuw een lijk uit de FTX-kast valt dat er eindelijk duidelijke en aangescherpte regels voor de cryptowereld komen? “Ik denk nog altijd niet dat het de bedoeling is om crypto de nek om te wringen, maar vrees wel dat we op onzeker terrein blijven: geen totaalverbod, maar ook niet de ideale situatie van een duidelijk regelgevend kader”, zegt Spaas.

“De Amerikaanse beurswaakhond SEC is nu de definiëring van wat securities zijn in de cryptowereld volledig aan het uitwerken”, weet Van der Haegen. “Ethereum en andere altcoins gaan waarschijnlijk geclassificeerd worden als securities, dus die gaan onder de bevoegdheid van de SEC vallen. Voorzitter Gary Gensler wil bitcoin echter mogelijk als grondstof classificeren. Ik verwacht dus dat bitcoin niet als security gedefinieerd wordt, en dat zal een heel ander licht op de situatie werpen.”

Maar “toezichthouders mogen dan veel blaffen, er is onder hun neus wel iets als FTX gebeurd. Dat neemt veel geloofwaardigheid van de regulatoren weg”, stipt Spaas aan. “Dat is voor Coinbase, Kraken en andere beurzen die echt hun best hebben gedaan bij de regulatoren overigens erg bitter. Het is behoorlijk oneerlijk: FTX had politieke connecties, en werd met fluwelen handschoentjes aangepakt. De grove wantoestanden mochten zomaar plaatsvinden.”

Bankrun op cryptobeurzen?

Na de ‘bankrun’ op Silvergate zelf – klanten hebben in de laatste drie maanden van 2022 ruim 8 miljard dollar weggehaald bij het handelsplatform -, volgt die op de cryptobeurzen?

“Bij de centralized exchanges die nog rechtstaan, zoals Bitstamp, WhiteBIT en de onze, is er eigenlijk geen bankrun gebeurd, zelfs niet tijdens het FTX-debacle”, zegt Van der Haegen (LBank). “Als je zou kijken op twee jaar tijd is het langzaam aan het stagneren. Bij ons is het klantenbestand uit Azië en Afrika flink aan het aangroeien, en valt dat uit de westerse wereld wat terug. Het is dus niet omdat Silvergate zou omvallen, dat beleggers wegtrekken.”

“Op korte termijn zie ik geen andere platformen over de kop gaan, waarbij Binance een vraagteken is”, voorspelt Spaas. “Op lange termijn zie ik echter meer concurrentie van gedecentraliseerde platformen (waarbij geen bedrijf als tussenpersoon wordt gebruikt, maar crypto peer-to-peer verhandeld wordt, nvdr.). Mogelijk vanwege een degout tegenover die centrale platformen.”

