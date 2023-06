Cera geeft coöperatieve aandelen uit

Een aandeel KBC kost iets meer dan 60 euro. Voor 50 euro kunnen beleggers via een coöperatief aandeel van Cera onrechtstreeks in KBC stappen en zo mee van de dividenden van de bank-verzekeraar genieten.

De coöperatieve vennootschap hoopt het aantal vennoten met deze uitgifte uit te breiden en de kaap van 400.000 vennoten te ronden. Vandaag telt Cera 396.221 vennoten. “Voor Cera is het belangrijk om op dit elan verder te gaan en een brede vennotenbasis te hebben met vennoten van alle leeftijden en generaties”, zegt gedelegeerd bestuurder Franky Depickere.

“De vorige uitgifte van coöperatieve aandelen liep van 23 juni 2022 tot en met 24 mei 2023. Tijdens deze periode verwelkomde Cera maar liefst 14.254 nieuwe vennoten. Nieuwe en bestaande vennoten tekenden samen in op 701.871 E-aandelen, voor een totaal bedrag van 35.093.550 euro.”

Cera is een vaste aandeelhouder van de bank-verzekeraar KBC Groep en van KBC Ancora dat op zijn beurt ook aandeelhouder is van KBC. Een coöperatief aandeel van Cera, waarmee beleggers dus onrechtstreeks in KBC en KBC Ancora beleggen, kost 50 euro. De inkomsten van Cera bestaan bijna uitsluitend uit de dividenden van KBC en KBC Ancora.

Voor het boekjaar 2022 was er een winstuitkering van 4,25 procent voor de Cera-vennoten. In de vier voorgaande boekjaren lag het dividendpercentage tussen 3 en 3,25 procent. Er is echter geen dividendgarantie. Op die dividenden moeten vennoten 30 procent belasting betalen, die kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevraagd bij de afrekening van de personenbelasting. Er is namelijk een vrijstelling van maximaal 800 euro voor het totaal van alle dividenden (zowel van coöperatieve als andere aandelen).

Wie voor 600 euro Cera-aandelen heeft, kan daarnaast ook nog profiteren van vennotenvoordelen zoals kortingen op bepaalde producten of diensten.

Een belangrijk verschil tussen de coöperatieve aandeelhouders van Cera en de aandeelhouders van KBC is dat ze geen koerswinst kunnen halen. “Bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald”, klinkt het in de infofiche. “Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen.” Uittreden kan tussen 1 januari en 30 juni. Ook dat is een verschil met de beursgenoteerde KBC of KBC Ancora-aandelen, die elke dag via de beurs kunnen gekocht of verkocht worden.

De nieuwe uitgifte van coöperatieve aandelen van Cera loopt nog bijna een jaar tot en met 29 mei 2024.