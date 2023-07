Beursblog: verwacht spektakel op de beurzen in tweede jaarhelft

Na een moeilijk beursjaar 2022 zag het er voor de meeste aandelenmarkten al een stuk beter uit in de eerste zes maanden van dit jaar. De Amerikaanse techaandelen maakten een spectaculaire remonte als gevolg van de AI-gekte na de lancering van ChatGPT. Het lijkt wel 2021. Blijft dat feestje duren? Of is het afhaken van indexen als de Bel-20 en de Dow Jones de voorbije weken en maanden een teken aan de wand dat er problemen op komst zijn?

De afgelopen week zagen we wat verkoopdruk, vooral op de Europese beurzen. De combinatie van enkele winstwaarschuwingen en de harde taal van de centrale banken in het algemeen en de Europese Centrale Bank (ECB) in het bijzonder leiden tot winstnemingen. Dat is niet ongezond, na een sterk eerste halfjaar voor de meeste beurzen.

Dat kan een eerste teken aan de wand zijn van een mindere tweede jaarhelft voor de beurzen. Een toenemend gevaar voor een recessie in combinatie met druk op de bedrijfsresultaten kan de markten onderuithalen. Dan krijgen we spektakel op de beurzen.

Voorwaarden voor vuurwerk

Tot nader order houdt de herstelbeweging sinds oktober 2022 nog steeds aan. Om dat herstelfeestje te laten doorgaan en vuurwerk op de beurzen te bekomen, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

De inflatie neemt verder af: daardoor kunnen de centrale banken zich comfortabel beginnen te voelen met de inflatie, kunnen ze een einde stellen aan de renteverhogingen en kan ook de lange rente verder naar beneden.

daardoor kunnen de centrale banken zich comfortabel beginnen te voelen met de inflatie, kunnen ze een einde stellen aan de renteverhogingen en kan ook de lange rente verder naar beneden. De bedrijfsresultaten blijven globaal overeind: de lange golf van renteverhogingen weegt op de economie, vooral op de industriële bedrijven en de vastgoedsector. De resultaten uit de dienstensectoren en de techsector bleven tot nog toe op peil en dat zal ook de komende kwartalen zo moeten blijven. Onder de lat gaan, is geen optie in een positief beursscenario. Blijven de bedrijfsresultaten boven de verwachtingen, dan kunnen de waarderingen verder oplopen. Duur kan nog altijd duurder worden.

de lange golf van renteverhogingen weegt op de economie, vooral op de industriële bedrijven en de vastgoedsector. De resultaten uit de dienstensectoren en de techsector bleven tot nog toe op peil en dat zal ook de komende kwartalen zo moeten blijven. Onder de lat gaan, is geen optie in een positief beursscenario. Blijven de bedrijfsresultaten boven de verwachtingen, dan kunnen de waarderingen verder oplopen. Duur kan nog altijd duurder worden. Beheersbare politieke spanningen: de jongste jaren zijn de politieke spanningen toegenomen. Tussen Rusland en het Westen, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, maar ook en vooral tussen China en de Verenigde Staten. Voor een blijvend gunstige beursevolutie mogen de spanningen niet verder oplopen en tot nog meer handelsbeperkende maatregelen leiden.

de jongste jaren zijn de politieke spanningen toegenomen. Tussen Rusland en het Westen, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, maar ook en vooral tussen China en de Verenigde Staten. Voor een blijvend gunstige beursevolutie mogen de spanningen niet verder oplopen en tot nog meer handelsbeperkende maatregelen leiden. Een doorbraak van de S&P500 boven 4.500 punten: markttechnisch krijgt het vuurwerkscenario extra munitie bij een uitbraak van de S&P500-index boven 4.500 punten. Dan is een opmars richting het recordniveau van 4.800 punten van begin 2022 realistisch en zijn nieuwe records van 5.000 tot 5.500 punten in de komende zes tot twaalf maanden best mogelijk.

Voorwaarden voor crash

Maar als volgende zaken zich in de komende maanden voordoen, dan kunnen we in een heel andere beursomgeving terechtkomen, eentje waarin de beursbeer heftig gaat klauwen.

Een stevige recessie: door de aanhoudende renteverhogingen van de centrale banken komen de westerse economieën meer en meer onder druk. Zolang de centrale bankiers zich niet comfortabel voelen met het inflatiepeil, zullen ze geen compromis sluiten en de basisrente blijven optrekken. Dat kan de westerse wereld in een stevige recessie doen belanden.

door de aanhoudende renteverhogingen van de centrale banken komen de westerse economieën meer en meer onder druk. Zolang de centrale bankiers zich niet comfortabel voelen met het inflatiepeil, zullen ze geen compromis sluiten en de basisrente blijven optrekken. Dat kan de westerse wereld in een stevige recessie doen belanden. Tegenvallende bedrijfsresultaten: tot nog toe bleven de bedrijfsresultaten best op peil en ondersteunden ze in het algemeen de opwaartse beurstendens. Industriële ondernemingen kregen het wel al moeilijk. Vandaar dat onder meer de Dow Jones en de Bel-20 al enige tijd zijn afgehaakt in de stijging. We zien de druk op de bedrijfsresultaten de komende maanden verder toenemen. De waarderingen van de meeste aandelen, zeker van de techwaarden, verdragen geen tegenvallende bedrijfsresultaten.

tot nog toe bleven de bedrijfsresultaten best op peil en ondersteunden ze in het algemeen de opwaartse beurstendens. Industriële ondernemingen kregen het wel al moeilijk. Vandaar dat onder meer de Dow Jones en de Bel-20 al enige tijd zijn afgehaakt in de stijging. We zien de druk op de bedrijfsresultaten de komende maanden verder toenemen. De waarderingen van de meeste aandelen, zeker van de techwaarden, verdragen geen tegenvallende bedrijfsresultaten. een terugval van de S&P500 onder 4.150 punten: de herstelbeweging sinds oktober heeft de S&P500-index weer in de buurt, maar nog niet tot bij het piekniveau van begin vorig jaar gebracht. Mocht de referentie-index van Wall Street deze zomer weer zakken tot onder 4.150 punten, dan is dat een ernstig signaal dat de herstelbeweging achter de rug is en we weer richting de bodem van oktober 2022 (3.500 tot 3.600 punten) kunnen zakken.

We vrezen voor het crash-scenario, maar hopen nog op een gelukkig 2023 met vuurwerk.