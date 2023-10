Hoe de regering bij de begrotingsopmaak in uw portemonnee tast

Het idee van veel hogere spaarrentes mogen we na de verhoging van de bankentaks definitief begraven, volgens de banken. Lagere btw op zonnepanelen wordt stopgezet. Alle begrotingsmaatregelen op een rij die u kunt voelen in uw portemonnee.

1. Vergeet hogere spaarrentes

De banksector stuurde dinsdagnamiddag een persbericht uit om met de niet mis te verstane titel: Regering kiest voor nieuwe belasting op spaargeld. Het mag duidelijk zijn dat de spaarder uiteindelijk het gelag betaalt voor een hogere, progressieve bankenheffing, die bovendien niet langer fiscaal aftrekbaar zal zijn. De bankenkoepel Febelfin vindt dit “onbegrijpelijk voor een regering die zich reeds maanden op de borst klopt dat ze het rendement voor de spaarder wil verhogen”. De sector spreekt over “de zoveelste pure begrotingsmaatregel” die het sparen treft. “Een vergelijking met onze buurlanden laat zien dat Belgische banken nu reeds aanzienlijke hogere bijdrages en lasten betaalden op gewone deposito’s.”

Ook KULeuven-professor Hans Degryse meent dat er nu helemaal geen verhogingen van spaarrentes meer zullen komen. Tot nu toe waren er maar heel schoorvoetend renteverhogingen, zoals bij Argenta afgelopen maandag. De uitdager van de grootbanken trok de getrouwheidspremie op zijn Groeirekening op van 1,5 naar 1,8 procent. De basisrente blijft 0,75 procent. Die Groeirekening is een soort spaarplan, waar elke maand met mondjesmaat maximum 500 euro op gestort kan worden.

Argenta biedt nu meer dan ING op Tempo Sparen (0,75% + 1,5%) en gelijkaardige spaarformules bij andere banken. Maar bij de vergoedingen van de ‘normale spaarrekeningen’ waar het gros van het geld op staat, doet Argenta voorlopig niets bij.

De staatsbank Belfius had al eerder aangekondigd dat op 1 november zowel de basisrente als de getrouwheidspremie op de klassieke spaarrekening met een luttele 10 basispunten zou stijgen. Op de spaarrekening voor trouwe spaarders gaat de getrouwheidspremie wel significant hoger, maar dat voelen spaarders pas nadat ze hun geld een jaar lang onaangeroerd laten. Het is zeer de vraag of die renteverhogingen van Belfius en Argenta nog veel navolging zullen krijgen.

Minister Vincent Van Peteghem (cd&v) heeft begin september met de uitgifte van een eenjarige staatsbon geprobeerd om de banken te dwingen de rente op spaarboekjes te verhogen. Het werd een maat voor niets. Er vloeide in augustus wel 17,8 miljard euro weg van de gereglementeerde spaardeposito’s, de grootste daling sinds het begin van de statistieken die de Nationale Bank van België bijhoudt sinds 2000. Het geld ging niet alleen richting staatsbons, maar zo’n 9,5 miljard euro verhuisde van spaarrekeningen richting in der haast door banken opgetuigde eenjarige termijnrekeningen met gelijkaardige rentevoeten als de staatsbon. Zo verdween er uiteindelijk een slordige 8 miljard euro van de bankrekeningen in augustus. De economen van de Nationale Bank verwachten dat er nog een groot bedrag in de eerste week van september verhuisde, omdat de uiterste betaaldatum voor de staatsbon 4 september was. De banken bloedden spaargeld, maar trokken de rente op gereglementeerde spaarrekeningen niet op.

2. Verlaagde btw van 6 procent wordt beperkt

De federale regering heeft beslist de lagere btw voor sloop- en heropbouw permanent uit te breiden naar heel het land. De btw van 6 procent geldt voortaan alleen voor particulieren, die hun enige, eigen woning afbreken en weer opbouwen. De heropgebouwde oppervlakte mag maximaal 200 vierkante meter beslaan. Bouwpromotoren maar ook private investeerders zullen opnieuw 21 procent btw betalen, zoals op nieuwbouw. Volgens Olivier Carrette, de CEO van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS), wordt wonen in de stad onbetaalbaar. “Hierdoor komt er een rechtstreekse prijsstijging van 15 procent op 1 januari 2024.”

Voor zonnepanelen en zonneboilers wordt de tijdelijk verlaagde btw van 6 procent stopgezet. Voor warmtepompen blijft het tarief van 6 procent voorlopig behouden.

3. Hogere kaaimantaks, geen hogere effectentaks

De regering verhoogt de kaaimantaks, wat 13 miljoen euro meer moet opbrengen. Het gaat om een doorkijkbelasting voor buitenlandse constructies, die ervoor moet zorgen dat de Belgische eigenaar op de inkomsten belast wordt alsof er geen juridische constructie is. Eerder dit jaar wees het Rekenhof er nog op dat er geen instrumenten zijn om de opbrengst van de kaaimantaks te meten. Het Rekenhof komt zelf op basis van de inkomsten uit de roerende voorheffing en de resultaten van controles op “een beduidend lagere opbrengst” dan wat in de begroting ingeschreven stond.

Een hogere taks op effectenrekeningen passeerde ook de revue. Benoît van den Hove, sinds juli de CEO van Euronext Brussels, had vooraf op Trends.be gewaarschuwd voor een hogere taks op effectenrekeningen: “Het zou alleen maar leiden tot een negatief klimaat voor beleggen en investeren. De grote investeerders, die door de belasting worden getroffen, zullen het land ontvluchten of een ander toevluchtsoord vinden, waardoor een verhoging van de taks minder zou opbrengen dan verwacht.”