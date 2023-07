De afschaffing van het huwelijksquotiënt, een fiscale gunstmaatregel voor gehuwden en wettelijk samenwonenden, staat op de agenda van de fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) tegen 2024. Volgens Michel Maus, professor fiscaal recht (VUB), een goed vertrekpunt maar onvoldoende om de diepgegronde fiscale kloof tussen alleenstaanden en koppels te verkleinen.

“Ik heb daar niet voor gekozen. Als je niemand tegenkomt die bij je past, dan kom je niemand tegen”, aldus Martine* (53, werkend in informaticasector), die al zo’n 28 jaar lang alleen woont. Ook Jan* (44, ambtenaar bij ministerie van financiën) woont al ruim meer dan 20 jaar alleen. “Ik haal ruimschoots de maandeindes maar er moet niet veel extra gebeuren of ik moet wel eens twee keer achter mijn oren krabben”, zegt hij. “Bovendien is de levenskost best wel pittig, zeker de afgelopen jaren met de stijgende prijzen.”

Gezin als hoeksteen

De fiscus maakt niet alleen bij het indienen van de belastingaangifte een onderscheid tussen alleenstaanden en gehuwden. Ook verlicht de huwelijksquotiënt de fiscale druk voor koppels waarvan één van de partners geen of een zeer klein inkomen heeft. De echtgenoot met een hoger inkomen kan namelijk een deel van zijn inkomen toekennen aan de partner met geen of een laag inkomen. De ene echtgenoot heeft dan een ‘fictief’ lager inkomen en komt in een lagere belastingschuif terecht.

“Men heeft dat zoveel jaar geleden terug ingevoerd en fiscaal gekozen voor het gezin als hoeksteen van de maatschappij”, aldus Michel Maus, VUB-professor fiscaal recht en advocaat.

Ik was een beetje geschrokken van het voorstel van Van Peteghem: CD&V, dé gezinspartij, die zou raken aan een fiscaal voordeel dat gekoppeld is aan familiaal gebeuren. Als CD&V er klaar voor is, dan is het moment er om te schakelen. Michel Maus.

Ook het statuut van meewerkende echtgenoot is volgens Maus een illustratie van het voorrecht van gehuwden. Maus: “De bakkersvrouw die in de winkel staat en haar man de bakker helpt, krijgt 30 procent van de winst van de bakkerij. De winst wordt fictief overgehemeld naar de vrouw, wat de algemene belastingdruk verlaagt. Het is een gelijkaardig systeem als het huwelijksquotiënt dat ook ter discussie gesteld kan worden.”

De tijd lijkt rijp om te schakelen

Wel liggen er plannen op tafel om die huwelijksquotiënt af te schaffen. Dat heeft minister van Financiën Van Peteghem (CD&V) voor ogen in zijn fiscale hervorming die vanaf 2024 zou moeten ingaan.

“Ik was een beetje geschrokken van het voorstel van Van Peteghem”, geeft professor Maus toe. “Het is CD&V, dé gezinspartij, die daar zou raken aan een fiscaal voordeel dat gekoppeld is aan familiaal gebeuren. Als CD&V al klaar is om er minstens over na te denken, dan is het nu het moment om te schakelen.”

Uit de statistieken blijkt ook dat de tijd rijp is om het fiscaal beleid meer af te stemmen op alleenwonenden. Zo zijn er nog nooit zoveel éénpersoonshuishoudens geweest als de laatste jaren. De groep alleenwonenden groeit aanzienlijk in vergelijking met koppels afgelopen jaren.

Onrecht

Ondanks de spectaculaire stijging van het aantal singles de laatste jaren, blijft die groep het zwaarst belast in België. Dat blijkt uit het rapport van OESO van vorige maand.

“Al sinds 2000 maakt de OESO jaarlijks een rapport over de belastingdruk op arbeid”, aldus Maus. “En van 2000 tot nu blijft de Belgische alleenstaande zonder kinderen altijd op de eerste plaats staan in de ranking.”

Zo bedroeg in 2022 de belastingdruk voor singles zonder kinderen 53 procent. Dat is het zwaarste in vergelijking met singles met twee kinderen (37,8%) en een koppel met kinderen (45,5%).

Hoe meer kinderen, hoe lager de belastingdruk

Afgezien van het huwelijksquotiënt en de meewerkende echtgenoot, is er weinig fiscaal onderscheid tussen twee alleenstaande of een koppel zonder kinderen. Dat merkte Mark Delanote onlangs nog op in een gesprek met Trends. Hij is lid van de Hoge Raad van Financiën en werkte mee aan het hervormingsplan van Van Peteghem.

Belastingplichtigen met kinderen ten laste genieten wel van aanzienlijke fiscale voordelen. Naarmate de persoon of het gezin meer kinderen heeft, wordt het belastingvrij inkomen sterk opgedreven. Kortom, hoe meer kinderen, hoe lager de belastingdruk.

Volgens Michel Maus is de kinderlast een factor waarin het grote fiscale verschil zit. “We moeten ons de vraag stellen of de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste niet ingeperkt moet worden door een uniform tarief per kind te voorzien. Die bedragen worden alleen maar proportioneel groter per kind, ik vind dat niet logisch.”

Martine* ervaart dat onderscheid tussen alleenwonenden en gezinnen als oneerlijk. “Ik zie rondom mij gezinnen die het veel beter hebben dan ik. Waarom worden wij zo belast voor gezinnen die het super goed hebben?”, vraagt ze zich af. “Als ik rondom mij kinderen naar elk festival zie gaan, dan stel ik mij toch wel vragen. We zijn zo over de rechten van elk mens bezig, zoals voor holebi’s, maar tegenover alleenstaanden blijft dit onrecht bestaan.”

Wij zijn enorm bezig met de rechten van elke mens, zoals voor holebi’s, maar tegenover alleenstaanden blijft dit onrecht bestaan. Martine, alleenwoner

Minder ontplooien

Dat er een gevoel van onrechtvaardigheid heerst bij de singles, daar kan Maus inkomen. “Er is het technisch fiscaal verhaal en het gevoelsmatig fiscaal verhaal.”

Alleenstaanden worden ook op andere vlakken fiscaal anders behandeld. Al zijn die verschillen met koppels of gehuwden klein, toch roepen ze een gevoel van oneerlijkheid op. Zo betaalt de single registratierechten bij het kopen van een huis alleen terwijl een koppel dat kan delen. Ook de provinciebelasting kunnen koppels delen door twee. Waar in bepaalde provincies reeds lagere tarieven gevraagd worden aan alleenwonenden, is dat nog niet overal het geval. Op vlak van de huisvuilbelasting maken sommige gemeentes ook reeds een verschil tussen het tarief van alleenwonenden en gezinnen, terwijl andere gemeentes dat niet doen.

“Dat zijn natuurlijk heel kleine belastingen, maar het is wel symbolisch relevant dat er rekening gehouden wordt met dat zo’n bedragen makkelijker te betalen zijn met een gezinsbudget dan als je alleen woont”, aldus Maus.

Ik heb niet de indruk dat er echt een politieke partij is die de kaart van de alleenwonenden trekt of openlijk voor hen pleit. Er mag meer politieke aandacht zijn. Michel Maus

“Mijn loopbaan is gebaseerd op zekerheid. Als single neem je minder risico’s, waardoor je je eigenlijk minder kan ontplooien”, aldus Martine*. “Wij geven veel maar krijgen nooit iets terug.”

Ook Jan* deelt die mening “Ik betaal evenveel voor mijn huishouden als het gezin van vier naast mij. Ik krijg geen korting of tegemoetkoming. Mochten die er komen, dan zou ik dat op prijs stellen.”

Voor het toekennen van tegemoetkomingen aan alleenwonenden, ziet professor Maus dan weer minder budgettaire marge. Wel denkt hij dat de samenleving en zeker de politiek er baat bij heeft om oor te hebben naar de fiscale verzuchtingen van alleenwonenden.

“Ik heb niet de indruk dat er echt een politieke partij is die de kaart van de alleenwonenden trekt of openlijk voor hen pleit. Er mag meer politieke aandacht zijn, want iedereen moet er van uitgaan dat zelfs in de beste koppels er uiteindelijk iemand alleen achterblijft.”

*Martine en Jan zijn schuilnamen