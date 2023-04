België blijft wereldkampioen belasting op arbeid: alleenstaande zonder kinderen is de pineut

Het overheidsbeslag op arbeid is nergens zo groot als in ons land. Dat blijkt opnieuw uit een ranking van de OESO, de intergouvernementele organisatie voor industrielanden. De Belgische belastingdruk nam het voorbije jaar zelfs toe, voor het tweede jaar op rij.

Alleenstaanden zonder kinderen

Voor een alleenstaande zonder kinderen met een doorsnee loon bedroeg de belastingdruk in België in 2022 maar liefst 53 procent. In 2021 bedroeg die belastingdruk 52,6 procent. België is het enige industrieland waar meer dan de helft van het brutoloon wordt afgeroomd. Op de tweede en derde plaats staan Duitsland (47,8 procent) en Frankrijk (47 procent). De belastingdruk voor een alleenstaande zonder kinderen in Nederland bedraagt slechts 35,5 procent, iets meer dan het OESO-gemiddelde van 34,6 procent.

Alleenstaanden zonder kinderen worden in ons land ook een pak meer belast dan een eenverdienersgezin met twee kinderen. Voor die laatste, met een doorsnee loon, bedraagt de belastingdruk in België 37,8 procent, tegen een OESO-gemiddelde van 25,6 procent. Het verschil met een alleenstaande bedraagt maar liefst 15,2 procentpunt.

Verschillende zaken liggen ten grondslag aan het feit dat alleenstaanden meer belastingen betalen in België. Zo behelst de personenbelasting een belastingvrij inkomen dat sterk wordt opgedreven zodra er kinderen ten laste zijn. Die som wordt nog opgedreven naarmate gezinnen meer kinderen hebben. 10.160 euro bedraagt de belastingvrije som voor inkomstenjaar 2023. Hier wordt nog 1.850 euro aan toegevoegd voor gezinnen met 1 kind. Een gezin met vier kinderen ziet die belastingvrije som vermeerderd met 17.250 euro.

Een andere oorzaak van die hoge belastingdruk voor alleenstaanden is het huwelijksquotiënt, een systeem dat een deel van het hoogste inkomen in een gezin verplaatst naar het laagste, waardoor minder belastingen moeten worden betaald. Daarnaast zijn er nog forfaitaire belastingen, zoals de provincietaks, waardoor singles verhoudingsgewijs dieper in de buidel moeten tasten.

Tweeverdieners met kinderen

Hoewel de single het meest lijdt in het Belgische belastingsysteem, is ie niet alleen. Tweeverdieners met kinderen zien namelijk 45,5 procent van hun loon wegbelast, wat ook het hoogste percentage van alle OESO-landen is. Op de tweede en derde plaats staan Duitsland (40,8 procent) en Frankrijk (40,7 procent). Het OESO-gemiddelde bedraagt hier 29,4 procent.

De OESO maakt al meer dan twintig jaar een ranking van de zogenaamde belastingwig: het verschil tussen wat een werknemer kost aan een werkgever en wat de werknemer netto overhoudt. Het verschil keert in de vorm van werkgevers- en werknemersbijdragen en inkomstenbelasting terug naar de staat. De OESO meet dus de belasting op arbeid. België staat al jaren bovenaan de ranking. De belastingdruk is in 2022 nog gestegen, voor het tweede jaar op rij.

