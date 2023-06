‘Alles moet transparanter in crypto’

De oprichters van de Nederlandse cryptobeurs Finst willen de harten van Belgische cryptobeleggers veroveren met transparantie, veiligheid en lage kosten.

De Nederlandse cryptobeurs Finst lanceert zijn diensten ook voor Belgische cryptobeleggers. De oprichters hebben hun strepen verdiend in de traditionele financiële sector, onder meer bij de onlinebeursmakelaar Degiro. Begin 2022 vatten ze het plan op een cryptobeurs op te richten, met als voornaamste speerpunten lage kosten, transparantie en veiligheid. Ondertussen zijn de belangrijkste veertig cryptomunten te verhandelen via het platform. Dat moet binnenkort aandikken tot honderd digitale munten.

“Toen we begin 2022 het idee opvatten, ging alles nog goed op de cryptomarkten”, vertelt mede-oprichter en CEO Julien Vallet. “De cryptomarkt was wel al aan het dalen, zoals de rest van de financiële markten, maar er was nog geen sprake van schandalen als FTX of Bit4You. Wij zagen in de cryptowereld wel dezelfde problemen die we tien jaar eerder ook in de traditionele financiële sector hadden gezien.”

Welke problemen waren dat?

JULIEN VALLET. “Het gebrek aan transparantie over de tarieven en het feit dat beleggen en handelen heel duur was. Dat was vroeger zo in de gewone financiële sector en dat is nu nog het geval in grote delen van de cryptosector. Wij willen daar met ons platform verandering in brengen door concepten die al bestaan en ondertussen verplicht zijn in de financiële sector ook toe te passen in crypto.”

Welke concepten zijn dat?

VALLET. “Bijvoorbeeld de strikte scheiding tussen onze eigen middelen en de tegoeden van de klanten op ons platform. Veel platformen houden de activa van hun klanten zelf aan, maar als dat platform failliet gaat, dreigen die klanten hun activa ook kwijt te raken. Het geld en de crypto-activa van onze klanten brengen wij onder in een aparte stichting, waardoor die beschermd zijn. Wij zijn geen aandeelhouder van de stichting, die is niet van ons, dus op dat gebied is er een volledige scheiding tussen eigen middelen en die van klanten.”

Wat gebeurt dan met dat geld en die cryptomunten?

VALLET. “Het geld zal op naam van de stichting bij de Nederlandse bank Bunq staan. De crypto-activa zullen in een wallet van de stichting aangehouden worden bij Fireblocks. Dat is een specialist in het bewaren van digitale activa, zoals crypto. Het staat bekend voor zijn veiligheidstechnologie. Wist je dat de toezichthouder in Japan cryptobeurzen verplicht de activa van hun klanten te scheiden van hun eigen activa? Daardoor konden de Japanse klanten van FTX hun volledige cryptotegoeden recupereren na het faillissement van het platform.”

Zullen klanten de activa die ze via Finst kopen ook naar hun persoonlijke wallet kunnen overzetten?

VALLET. “Momenteel gaat dat nog niet, maar we zijn dat aan het ontwikkelen. Het zal over enkele maanden wel mogelijk zijn.”

Heel weinig cryptoplatformen publiceren hun zogenoemde proof of reserves, een audit van de activa onder hun hoede. Zal Finst dat wel doen?

VALLET. “We zijn dat aan het opzetten en willen dat daarna regelmatig doen. En wees maar zeker dat we alle activa die klanten via ons platform aankopen, een op een zullen verantwoorden. Er moet voor cryptobeleggers veel meer transparantie komen over alles: over wat met hun activa gebeurt, over de aandeelhouders en de partners van cryptobeurzen, over of ze al dan niet gereguleerd zijn en over de tarieven. Dat moet meer vertrouwen geven.”

Over tarieven gesproken, Finst zet zich in de markt als een prijsbreker. Hoe zit dat?

VALLET. “Wij vragen 0,15 procent per transactie. Daarmee zijn we meer dan 80 procent goedkoper dan het gemiddelde op de Nederlandse markt.”

Finst is geregistreerd bij de Nederlandse toezichthouder, DNB. Is dat een kwaliteitskeurmerk?

VALLET. “Het is beter dan nergens geregistreerd te zijn, maar geregistreerd zijn bij een toezichthouder is geen garantie dat een cryptoplatform geen verkeerde dingen kan doen met de crypto onder zijn hoede, zoals die uitlenen of er zelf mee handelen.”

Finst biedt ook cryptobundels aan. Wat zijn dat?

VALLET. “Dat is een manier om gespreid in verschillende cryptomunten tegelijk te beleggen. Je kunt het een beetje vergelijken met indexbeleggen op de aandelenmarkten. Met die bundels bieden we de cryptobeleggers een korf aan van de voornaamste 10 of 25 cryptomunten volgens hun marktkapitalisatie. Elke maand zal zo’n bundel volgens de ontwikkeling van de markt opnieuw worden samengesteld. Sommige cryptobeleggers weten heel goed waarin ze willen beleggen, maar andere weten dat totaal niet. Met die bundels kunnen ze blootstelling krijgen aan de bredere cryptomarkt. In Nederland kiest een op de vier klanten voor bundels.”

Welke kosten zijn er verbonden aan die maandelijkse herweging?

VALLET. “Dat zal 0,1 procent per maand zijn, dus een jaarlijks 1,2 procent.”

