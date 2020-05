Bedrijven, werkgevers en werknemers spartelen zich moedig door de werkdag vanuit hun eigen woonkamer. Saai hoeft dat telewerken niet te zijn. In deze rubriek verzamelen we de leukste verhalen. Vandaag: Evelyn Willems, People & Culture Director bij Roche Diagnostics Belgium, van farmacieconcern Roche.

'Iedere afdeling draagt zijn steentje bij om het telewerken leuk te houden. Er zijn doorlopende initiatieven zoals online mindfulnesslessen, een step challenge, fotowedstrijden ... Soms gebeurt dat grootschaliger, anderen houden het binnen hun team. De salesafdeling bijvoorbeeld speelt samen een quiz of houdt een aperitiefmoment.

Ons bedrijf levert diagnostische toestellen, testkits en reagentia aan private en ziekenhuislaboratoria. Elke dag doen medische professionals een beroep op onze technologie om aandoeningen te voorkomen of te behandelen en zo patiënten te helpen. Vele van onze teams zijn ook nu nog dagelijks in de weer om de laboratoria te ondersteunen. Daarom vonden we het belangrijk om een globaal initiatief op poten te zetten om iedereen samen te brengen op een vrijdagavond.

Daaruit is het huiskamerconcert en apero geboren. We hebben bij onze medewerkers gepolst wie met muziek bezig is. Zo hebben we vijf vrijwilligers gevonden met een passie voor muziek. De ene kan zingen, anderen spelen een instrument, zoals cornet, gitaar en piano. Zij wilden met hun talent de collega's een uur entertainen.

Om alles vlot te laten verlopen hebben we drie muziekrondes georganiseerd, toegankelijk voor alle medewerkers. Onze muzikale collega's hebben de avond geopend met een eigen versie van Ramses Shaffy's Wij zullen doorgaan, gevolgd door solonummers. Tot slot zijn we de avond geëindigd met een dj-set.'

De muzikanten van de avond. © .

'Tussen de muziekrondes door hebben we ook korte break-outs georganiseerd. In groepjes van vijf konden onze collega's informele chit-chat uitwisselen. We vinden het belangrijk dat iedereen geconnecteerd blijft met elkaar en het bedrijf. Zelfs op de werkvloer komt niet iedereen even vaak met elkaar in contact. Ons living room concert was het uitgelezen moment om de groep te mixen.

Ons volledige team bestaat uit 200 collega's. Een honderdtal is ingelogd tijdens de concerten. We hebben fantastische feedback gekregen, zowel op het moment zelf in de chat als achteraf in een mailtje. Die reacties gingen van "fantastisch" tot "een verademing na al die weken in ons kot te blijven". Ik moet er geen tekening bij maken dat we zelf verrast waren wat dit met het team deed. In onze opzet zijn we alleszins geslaagd: die avond hebben we een lach op ieders gezicht getoverd.'

Doet u zelf ook iets origineel en fijn om het telewerken leuk te houden? Mailen kan nog altijd: myrte.de.decker@trends.be Wij zorgen voor de rest.

